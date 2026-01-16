Llegó a cines "Marty Supreme": la ambición como motor en la nueva película de Timothée Chalamet Por Sebastián Sasson + Seguir en









El film sigue la historia de un joven prodigio de tenis sobre mesa que hará hasta lo imposible para lograr su objetivo. Con esta película el actor se instala como uno de los grandes candidatos al Oscar.

La ambición es el tema que atraviesa todo el relato de "Marty Supreme", la nueva película dirigida por Josh Safdie que llegó a todos los cines de Argentina el jueves. En paralelo, ese mismo impulso de éxito forma parte de la narrativa pública de Timothée Chalamet, protagonista de la cinta, que a sus 30 años, parece tener todo para llevarse el mundo por delante.

Chalamet busca ser el mejor. Y eso lo había dejado en claro en su discurso al ganar el premio SAG en febrero de 2025. “Sé que la gente normalmente no habla así, pero quiero ser uno de los grandes. Estoy inspirado por los grandes. Estoy inspirado por los grandes aquí esta noche", dijo en aquella ocasión.

Por ese motivo, actualmente su foco está en ganar el Oscar, algo que se refleja en sus elecciones recientes. El actor ya había estado en el centro de la conversación por su interpretación de Bob Dylan en "A Complete Unknown (2024)", además de recibir múltiples elogios por su trabajo como Paul Atreides en Dune: Parte Dos. Así, mostró su amplio repertorio actoral, que con "Marty Supreme" probablemente alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera.

marty-supreme-2 Timothee Chalamet interpreta a Marty Mauser. De qué trata "Marty Supreme" "Esta es probablemente mi mejor actuación, ¿sabes? Y llevo siete u ocho años presentando interpretaciones realmente comprometidas, de primer nivel", dijo Chalamet en una entrevista durante la campaña de prensa de la película. En esta oportunidad, le da vida a Marty Mauser, un joven prodigio del tenis de mesa en la Nueva York de los años 50 que sueña con convertirse en campeón mundial y está dispuesto a hacer todo lo necesario para lograrlo.

Aunque se trate de una película deportiva, se aleja de lo que se acostumbra en el género. No es una historia de superación al estilo "Rocky (1976)", ni un relato de romance y enredos como "Challengers (2024)". Aquí el protagonista es moralmente cuestionable. Chalamet construye un personaje tan hipnótico como detestable que cruza todo tipo de límites: es estafador, mentiroso, narcisista, manipulador y pedante. Un mal hijo, un mal amigo y un mal novio, dispuesto a destruir hasta su propio orgullo con tal de alcanzar su objetivo.

marty-supreme Timothee Chalamet encarna a un joven prodigio del tenis sobre mesa moralmente cuestionable. La película dialoga de manera directa con "Uncut Gems (2019)" y "Good Time (2017)", los trabajos más importantes de los hermanos Safdie antes de su separación creativa. Mientras Benny eligió irse por el lado del falso documental con una historia basada en hechos reales, como lo fue “The Smashing Machine (2025)" , Josh se mantuvo fiel al estilo que los popularizó: personajes al borde del colapso y una narración que lleva al espectador al límite. Con un ritmo vertiginoso en sus más de dos horas, es una película que no da respiro. Cada triunfo es seguido por una caída, algo que remite a tanto Howard Ratner, el adicto a las apuestas interpretado por Adam Sandler en Uncut Gems, como a Connie Nikas, el ladrón desesperado encarnado por Robert Pattinson en Good Time. En esta ocasión, Marty Mauser está dispuesto a rebajarse hasta lo más bajo con tal de viajar a Japón y competir en el campeonato mundial de tenis de mesa. De esta manera, Marty Supreme no solo es una de las mejores opciones para ver en el cine, sino que después de los triunfos de Chalamet en los Critics Choice Awards y los Golden Globes, es la película que lo instala como el gran candidato a quedarse con el Oscar de Mejor Actor. Ficha Técnica Título: Marty Supreme. Año: 2025. Dirección: Josh Safdie. Guión: Josh Safdie y Ronald Bronstein. Duración: 150 minutos. Protagonizada por: Timothee Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'Zion, Kevin O'Leary, Abel Ferrara y Tyler, The Creator.