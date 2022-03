Después del de Tinder, otro estafador en serie de Netflix

Pero, a diferencia de las mujeres que advirtieron, aunque tarde, las estafas “piramidales” de Simon Leviev, el estafador de Tinder, Sarma Melngailis, la dueña del famoso local vegano Pure Food and Wine, no sólo no denunció al embaucador sino que se asoció con él, de donde se la conoce como la “fugitiva vegana”. El productor de la serie es Chris Smith, a quien se le debe el éxito anterior “The Tiger King”, que tendrá una segunda parte, y es y director de “Fyre: The Greatest Party that Never Happened”.