Tini Stoessel y Young Miko alimentan los rumores de romance con una misteriosa foto

Stoessel compartió una foto de ella misma luciendo un enterito negro y escotado con una larga cabellera y la piel bronceada, y recibió un comentario de su supuesta novia.

“La más linda”, escribió, junto a un emoji de corazón. Lejos de dejarlo pasar, Tini le respondió muy pícara, dejando en claro que habían estado juntas en la playa: “La que me sacó la foto es la más linda”.

Lo mismo ocurrió con un carrete de imágenes que posteó Young Miko a sus propias redes, en el que el comentario que más destacó fue el de la argentina. “Preciosa”, le escribió, junto a un corazón rosa.

Los rumores de romance entre Tini Stoessel y Young Miko

Los rumores de romance entre Tini Stoessel y Young Miko comenzaron a principios de este 2024, luego de que una usuaria en TikTok viralizara un video en el que contaba: “Me acabo de enterar de un chisme jugosísimo, de que la Tini está saliendo con Young Miko”.

“Me contó una amiga cercana a Tini, que la vieron a los besos y que están saliendo y viéndose románticamente. Imagínense que Tini sale del clóset con Young Miko, me desmayo. Había algunos videos de ellas juntas, pero no un adelanto de canción. ¿Qué haces con Young Miko si no estás cantando?”, explicaba @kurdopakurdo.

Además, en aquel entonces, Stoessel había sido vista junto a Young Miko en el aeropuerto de Miami, ciudad en la que la puertorriqueña cantó en Vibra Urbana y la argentina la fue a ver.

Incluso, en noviembre de 2023, Tini había estado de vacaciones en Puerto Rico, desde donde publicó una foto en la que posó frente a un auto. Justamente, Young Miko había sido fotografiada saliendo de ese mismo auto en ese momento y en su país natal.