"Tirria", la obra de teatro protagonizada por Diego Capusotto vuelve a la calle Corrientes

Andrea Politti y Rafael Spregelburd completan el elenco de la obra dirigida por Carlos Branca que regresa al Teatro Metropolitan.

Politti, Capusotto y Spregelburd vuelven con "Tirria".

La aclamada comedia negra "Tirria" regresa a la cartelera porteña con su segunda temporada a partir del viernes 9 de enero de 2026 en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA).

Protagonizada por un elenco de lujo encabezado por Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd, y bajo la dirección de Carlos Branca, la obra promete un viaje al espíritu del grotesco argentino.

"Tirria" es una comedia negra escrita por Lucas Nine y Nancy Giampaolo y producida por Damián Sequeira. La obra nos sumerge en la decadente vida de los Sobrado Alvear, una familia patricia argentina venida a menos.

Junto a Capusotto, Politti y Spregelburd, completan el gran elenco Juano Arana, Eva Capusotto, Galo Politti y Daniel Berbedés.

De qué trata "Tirria" Todos los veranos, los Sobrado Alvear fingen partir a Europa. Excepto Hilario, el fiel criado, nadie conoce su secreto: arruinados económicamente, pasarán los siguientes tres meses encerrados en los baúles que se arrumban en su mansión. Sobreviviendo exclusivamente a base de arroz con leche, los Sobrado Alvear se permiten paseos imaginarios por una Europa hecha de recuerdos. Por suerte (o por desgracia) para ellos, el atento Hilario, “casi de la familia”, se ocupa de todo. Y nadie duda que el criado será capaz de llegar a cualquier extremo para salvar el honor de la casa. ¿Podrán los Sobrado Alvear escapar de Hilario?

image “Tirria” es también un homenaje a las comedias de teléfono blanco del viejo cine argentino, aunque se alimenta de la tradición del grotesco. Es un juego de máscaras, cine dentro del teatro, una comedia demoníaca que rescata el espíritu de una época para la que lo popular y la alta cultura no estaban necesariamente enfrentados.

