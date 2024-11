Todd Haynes será el presidente del jurado del Festival de Cine de Berlín

Las obras clave en la prolífica filmografía de Haynes incluyen Safe (1995); Velvet Goldmine (1998); la película biográfica de ficción sobre Bob Dylan I'm Not There (2007), que ganó el Gran Premio del Jurado en Venecia; la miniserie Mildred Pierce (2011); Carol (2015); Wonderstruck (2017); Dark Waters (2019); The Velvet Underground (2021) y May December (2023).