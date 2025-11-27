Dwayne Johnson reveló que habrá un homenaje a Robin Williams en la próxima película de "Jumanji" + Seguir en









A través de sus redes sociales, el actor confirmó un detalle en honor al fallecido protagonista de la película de 1995.

Johnson protagoniza la saga iniciada por Robin Williams en 1995.

Dwayne Johnson quiere asegurarse de que la franquicia Jumanji continúe honrando a su estrella original. El actor de Moana compartió un video en Instagram para celebrar el primer día de rodaje de la cuarta película de Jumanji y reveló que uno de los accesorios de su disfraz funciona también como una referencia en homenaje a Robin Williams, quien encabezó la aventura de fantasía original de 1995.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Estos son los dados del Jumanji original con Robin Williams como muestra de respeto", dijo Johnson mientras mostraba un collar tejido con un dado desgastado de un juego de mesa en el centro. "Es una forma de honrar a Robin y a toda la franquicia que él inició mientras filmamos nuestro último Jumanji . El gran final. ¡A rodar!".

image El personaje de Williams, Alan Parrish, fue absorbido por un juego de mesa de aventuras cuando era niño debido a una tirada de dados desafortunada al comienzo de la película de 1995. Más adelante en la película, Alan resurge como adulto después de haber estado atrapado en el mundo del juego durante décadas.

El regreso de Jumanji La franquicia revivió en la década de 2010 con un nuevo grupo de personajes que se adentraron en el mundo de Jumanji, aunque el juego principal evolucionó de un juego de mesa a un videojuego clásico en las películas más recientes. Estas películas fueron protagonizadas por Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan y Nick Jonas como los avatares de los videojuegos adoptados por los jugadores de secundaria.

La segunda película de la franquicia, Jumanji: Bienvenidos a la Jungla (2017) , que marcó la primera entrega de Johnson en la serie, también rindió homenaje al personaje de Williams visitando la casa de Alan en el mundo del juego. En la secuela, Alex (Jonas) les cuenta a los demás personajes que ha estado viviendo en una casa del árbol construida originalmente por Alan durante el tiempo que estuvo atrapado en el juego. La casa del árbol también tiene una inscripción que dice "Alan Parrish estuvo aquí".

La cuarta (y supuestamente última) Jumanji traerá de regreso a todo el elenco principal de "Bienvenidos a la Jungla", incluidos Hart, Black, Gillan y Jonas, así como a los actores más jóvenes que interpretaron a sus contrapartes del mundo real: Alex Wolff, Morgan Turner, Ser'Darius Blain y Madison Iseman. Además, Awkwafina y Danny DeVito, quienes se unieron a la franquicia en Jumanji: El Siguiente Nivel de 2019, también regresarán para la nueva película. Bebe Neuwirth, quien tuvo un papel secundario en la película original de 1995 y tuvo un cameo en el mismo papel en El Siguiente Nivel, también regresa para la cuarta entrega. Jake Kasdan, quien dirigió las dos entregas anteriores de la serie, regresará para dirigir Jumanji 4. La película se estrenará en cines en diciembre de 2026.

Temas Películas