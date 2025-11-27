"Stranger Things" tendrá un spin-off centrado en Nancy Wheeler

El anuncio se produce tras el lanzamiento del volumen 1 de la quinta temporada, con cuatro de los ocho episodios ya disponibles en Netflix.

El mundo de Stranger Things se expandirá aún más con un nuevo spin-off de Nancy Wheeler. El anuncio se produce tras el lanzamiento del volumen 1 de la quinta temporada ayer 26 de noviembre, con cuatro de los ocho episodios de la temporada ya disponibles en Netflix .

Escrita por Caitlyn Schneiderhan , "One Way or Another" se desarrolla entre los eventos de las temporadas 4 y 5 , siguiendo a Nancy y Robin mientras investigan misteriosos sucesos que involucran a un compañero de estudios en Hawkins, Indiana.

"Hawkins, Indiana, se está recuperando. Han pasado dos meses desde que el terremoto de Vecna azotó la ciudad, y sus residentes aún se recuperan de la devastación. Nancy Wheeler ha dedicado cada minuto del día a buscar a Vecna, pero él sigue eludiéndola. ¿Cómo podrá ir a la universidad en Emerson en otoño si Hawkins sigue bajo la influencia del Mundo del Revés?

Cuando su compañero Joey Taft empieza a comportarse de forma sospechosa en la graduación, Nancy está convencida de que Vecna ha encontrado a su nueva víctima. Acompañada por su colega detective aficionado Robin Buckley, Nancy no pierde tiempo en interrogar a Joey. Lo que descubren las chicas las lleva a una historia más grande de la que The Hawkins Post jamás le habría asignado a Nancy. ¿Por qué la gente del pueblo se enferma de repente? ¿Por qué un hombre extraño sigue a Nancy mientras investiga? Y, lo más importante, ¿tiene esto algo que ver con el Mundo del Revés?

Junto con Robin, Nancy se embarca en una peligrosa búsqueda de la verdad. Cuanto más investigan, más se ve atrapada Nancy en una red de intrigas que amenaza con atraparla en Hawkins... para siempre".