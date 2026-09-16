La entrevista de Tom Cruise que confirma su comportamiento en el set: "Los rumores son ciertos" + Agregar ámbito en









El actor de 64 años rompió el silencio sobre la exigencia de sus métodos de trabajo durante las filmaciones y respaldó las versiones que circulan en Hollywood.

Tom Cruise habló sobre sus métodos de trabajo y el nivel de exigencia que mantiene en cada rodaje. Instagram Tom Cruise

Tom Cruise volvió a posicionarse en el centro de la escena mediática tras confirmar públicamente uno de los rumores más extendidos sobre su comportamiento dentro de los sets de filmación. El actor de 64 años admitió su perfil obsesivo e intenso durante los rodajes y repasó su visión sobre la industria del cine y las acrobacias de alto riesgo que marcaron su carrera.

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En una extensa entrevista con la revista GQ, la estrella de Hollywood, lejos de esquivar las versiones que giran en torno a su figura, asumió plenamente las características que definen su estilo de trabajo ante las cámaras y detrás de escena, fundamentando el origen de una conducta que se convirtió en una marca registrada dentro de la industria cinematográfica.

Instagram Tom Cruise El compromiso de Tom Cruise en el set de grabación Consultado de manera directa sobre los comentarios que circulan entre técnicos, directores y compañeros de elenco respecto a su conducta obsesiva, el actor fue categórico en su respuesta. "Son ciertos. Soy intenso. Los tomo con mucho humor, pero lo cierto es que cuando algo me interesa, quiero aprenderlo. Quiero entenderlo", expresó Cruise para validar las afirmaciones sobre la extrema rigurosidad con la que encara cada jornada de filmación.

El intérprete detalló que su nivel de exigencia no se limita a la interpretación de sus personajes, sino que abarca a la totalidad del equipo de producción. Según explicó, se involucra personalmente en cada área técnica, manteniendo contacto directo con los trabajadores encargados de la escenografía, la iluminación y las cámaras, además de conocer los nombres de todos los integrantes del set.

Instagram Tom Cruise El protagonista de la saga Misión: Imposible fundamentó su filosofía laboral en la necesidad constante de formación. "Hacer películas no es lo que hago. Es lo que soy", afirmó el intérprete al describir su vínculo con la industria audiovisual, al tiempo que remarcó que utiliza el éxito comercial de sus producciones para arriesgarse en proyectos creativos que desafíen los estándares habituales de la industria.