Tom Hanks advierte sobre una versión generada por IA de él utilizada en un anuncio

"¡¡TENGAN CUIDADO!! Hay un vídeo que promociona un plan dental con una versión mía de IA” , escribió Hanks. "No tengo nada que ver con eso. - Tom Hanks."

El actor abordó anteriormente el auge de la IA y cómo podría afectar a la industria del entretenimiento, y le dijo a The Adam Buxton Podcast en abril: “Lo vimos venir. Vimos que iba a existir la capacidad de tomar ceros y unos dentro de una computadora y convertirlos en una cara y un personaje. Desde entonces, eso sólo se ha multiplicado por mil millones y lo vemos en todas partes".

“Puedo decirles que hay discusiones en todos los gremios, en todas las agencias y en todas las firmas legales para determinar las ramificaciones legales de que mi rostro y mi voz –y la de todos los demás– sean nuestros. propiedad intelectual."

“Ahora mismo, si quisiera, podría reunirme y presentar una serie de siete películas que me protagonizarían y en las que tendría 32 años desde ahora hasta que venga el reino. Ahora cualquiera puede recrearse a sí mismo a cualquier edad mediante IA o tecnología deepfake”, añadió Hanks.

“Mañana me podría atropellar un autobús y eso es todo, pero las actuaciones pueden seguir y seguir y seguir y seguir. Y fuera del entendimiento de que se ha hecho con IA o deepfake, no habrá nada que les diga que no somos yo y solo yo. Y tendrá cierto grado de calidad realista. Sin duda es un desafío artístico, pero también legal”.