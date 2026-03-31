La película "Backrooms" presentó su primer tráiler: el fenómeno de terror de YouTube llega al cine + Seguir en









La película está basada en la serie viral de videos de metraje encontrado (found footage) del director Kane Parsons.

Backrooms llega a los cines después de su éxito en YouTube.

El estudio A24 presentó el primer tráiler de Backrooms, la película de ciencia ficción y terror protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, nominada al Oscar por Sentimental Value.

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La película está basada en la serie viral de videos de metraje encontrado (found footage) del director Kane Parsons, la película sigue a un grupo de personas mientras exploran una oficina inquietantemente amarilla, vacía y laberíntica, ubicada tras las paredes de una tienda. ¿Albergará seres de otro mundo?

De qué trata Backrooms El título y la ambientación de la película se inspiran en las imágenes de una creepypasta —leyendas urbanas de internet creadas por usuarios— publicada en el sitio web 4chan en 2019 y popularizado en YouTube. Su serie antológica se estrenó en 2022 y se centraba en la historia de una terapeuta que busca a su paciente, quien desapareció misteriosamente en una dimensión más allá de la realidad. Con tan solo 19 años cuando firmó con A24, Parsons es el cineasta más joven en colaborar con el estudio.

Embed - Backrooms | Official Trailer HD | A24 Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell también participan en Backrooms, provenientes de 21 Laps, Atomic Monster y Phobos. Will Soodik (Ash vs. Evil Dead) escribió el guion, y los productores son James Wan, Michael Clear, Roberto Patino, Shawn Levy, Dan Cohen, Dan Levine, Osgood Perkins, Chris Ferguson, Peter Chernin, Jenno Topping y Kori Adelson.

Con el lema "¡Liquidación total!", la película se estrena en cines de Estados Unidos el 29 de mayo, aún no hay fecha confirmada de estreno en Argentina.

El fenómeno Backrooms en internet Backrooms nació en 2022 como una serie de cortos creados por Kane Parsons, conocido en internet como Kane Pixels. Inspirado en una creepypasta y una imagen que circulaba desde años atrás, el proyecto planteó un espacio fuera de la realidad al que se puede acceder por accidente, lleno de pasillos amarillos y mucha soledad… al menos al principio. El primer video acumuló más de 73 millones de reproducciones en YouTube y abrió la puerta a una serie que terminó por expandirse en más de veinte entregas. Cada episodio presenta distintos rincones de ese lugar imposible, con una narración fragmentada que sigue a una organización llamada Async, encargada de estudiar las anomalías que habitan en ese laberinto.

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