La revelación de Tom Hanks: "He actuado en algunas películas que odio"

Definitivamente Tom Hanks no ama todas las películas de Tom Hanks. El dos veces ganador del Oscar participó recientemente en una larga discusión con The New Yorker y se sinceró sobre los diferentes factores que están en juego cuando se trata de sus experiencias con sus propias películas.

Hanks continuó: “Aquí están los cinco puntos del Rubicón que cruza cualquier persona que hace películas: el primer Rubicón que cruzas es decir sí a la película. Tu destino está sellado. Vas a estar en esa película. El segundo Rubicon es cuando realmente ves la película que hiciste. O funciona y es la película que querías hacer, o no funciona y no es la película que querías hacer”.

“Tienes que confiar todo el proceso a los colaboradores que esperas que estén trabajando en la cima absoluta de su juego más adelante”, dijo Hanks. “Solo puedes tener fe y esperanza, y ¿Qué es más grande que la fe y la esperanza?”

El tercer Rubicon, como dice Hanks, es “la reacción crítica” a una película.

“Alguien va a decir: 'Lo odié'. Otras personas pueden decir: 'Creo que es brillante'. En algún lugar entre los dos está la película en realidad”, explicó Hanks. “El cuarto Rubicón es la actuación comercial de la película. Porque, si no genera dinero, su carrera se arruinará antes de lo que desea. Ese es solo el hecho. Ese es el negocio. El quinto Rubicón es el tiempo”.

La mayoría de las veces, es hora de que termine siendo el Rubicón más importante. Hanks citó películas como "It's a Wonderful Life" y "That Thing You Do!" como dos ejemplos de películas que no fueron muy queridas cuando se estrenaron pero que años después surgieron como clásicos. Ha visto las mismas publicaciones que criticaron "¡Eso que haces!" ahora refiérase a él como "el clásico de culto de Tom Hanks".