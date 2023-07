Tom Holland se sincera sobre Hollywood: "No es para mí"

Tom Holland se está abriendo sobre sentirse fuera de lugar en Hollywood . El actor de “Spider-Man: No Way Home” reveló durante el podcast “On Purpose” de Jay Shetty que le preocupa “perderse” en Hollywood.

“Mira, realmente soy un gran fanático de hacer películas, pero realmente no me gusta Hollywood, no es para mí”, dijo Holland. “El negocio realmente me asusta. Entiendo que soy parte de ese negocio y disfruto mi tipo de interacciones con él. Pero dicho eso, siempre estoy buscando formas de alejarme de eso, de vivir una vida lo más normal posible”.