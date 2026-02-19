Toy Story 5 presentó su primer tráiler: los juguetes en la era de las pantallas + Seguir en









La quinta entrega de la saga vuelve a reunir a Woody, Buzz y compañía en una nueva aventura donde deberán enfrentarse a la tecnología. Se estrenará el 18 de junio en cines.

Toy Story 5 presentó su primer tráiler.

Luego de siete años desde la última entrega de la saga, Disney Pixar presentó este jueves el primer tráiler de Toy Story 5, que marcará el regreso de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes en una nueva aventura. En esta ocasión, los protagonistas deberán enfrentarse a un enemigo muy ligado al mundo actual: las pantallas de celulares y tablets.

El adelanto anticipa que la película planteará una incógnita que hoy suele generar preocupación en los padres: cuál es el lugar de los juguetes en una infancia cada vez más dominada por las pantallas y qué impacto tienen en los primeros años de vida de los chicos.

En esta nueva historia, Woody y Buzz se reencuentran para ayudar a Bonnie, quien ahora concentra su atención en una tableta inteligente llamada Lilypad, un dispositivo de apariencia amigable que promete diversión ilimitada en un solo lugar. Así, el tráiler muestra el temor de los juguetes ante la presencia del aparato tecnológico y cómo este comienza a alterar su cotidianeidad, ya que no solo los desplaza, sino que también aísla a Bonnie de su entorno familiar y social.

Embed - Toy Story 5 | Tráiler Oficial | Doblado Además, el adelanto anticipa que la vaquera Jessie asumirá un rol más protagónico, ocupando un lugar central frente a la amenaza de Lilypad, mientras que, al mismo tiempo, el grupo vuelve a necesitar la ayuda de Woody, tras su decisión de independizarse al final de Toy Story 4. Buzz, por su parte, retoma su rol de líder junto al resto de la pandilla, mientras intentan rescatar a la niña de una relación cada vez más absorbente con la pantalla.

Las nuevas imágenes también evidencian el paso del tiempo en Woody, quien luce una aparente “calvicie” bajo su clásico sombrero. Más allá de tratarse de un simple detalle estético que refleja el avance de los años, el rasgo también responde al desgaste propio de haber vivido por su cuenta y sin mantenimiento. En Toy Story 2, la saga ya había mostrado cómo los juguetes se deterioran con el uso, y justamente esa zona es una de las más afectadas por la fricción permanente del sombrero.

Toy Story 5 está dirigida por el ganador del Premio de la Academia Andrew Stanton (WALL-E, Buscando a Nemo), codirigida por Kenna Harris y cuenta con música original del ganador del Premio de la Academia Randy Newman, quien regresa para componer su quinta película de Toy Story. La aventura animada se estrena en cines el 18 de junio de 2026. Toy Story 5 poster El primer póster oficial de Toy Story 5. Llegará a cines el 19 de junio en EEUU y el 18 en Latinoamérica. Elenco de voces: regresos y nuevas incorporaciones El elenco de voces en inglés vuelve a estar encabezado por Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie), junto a Greta Lee como Lilypad, Conan O’Brien como Smarty Pants y Tony Hale como Forky. Entre las incorporaciones se destacan Craig Robinson, Shelby Rabara, Matty Matheson y Scarlett Spears, quienes darán vida a una serie de nuevos personajes. También regresan voces clásicas de la saga como John Ratzenberger, Wallace Shawn, Blake Clark, Annie Potts, Bonnie Hunt, Kristen Schaal y Keanu Reeves, entre otros. En tanto, tras la muerte de Don Rickles y Estelle Harris, Disney confirmó que el Sr. y la Sra. Cara de Papa volverán con nuevas voces: Jeff Bergman y Anna Vocino, respectivamente.