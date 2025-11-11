Pixar lanzó el primer adelanto de Toy Story 5







La quinta entrega de la histórica saga de juguetes llegará a los cines el 19 de junio de 2026.

A menos de un año de su estreno en cines, Disney y Pixar lanzaron este martes el primer adelanto de Toy Story 5, que marcará el esperado regreso de la saga de juguetes a la pantalla grande el próximo 19 de junio.

Según se puede ver en el teaser, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los entrañables juguetes de la saga enfrentarán la novedad de la tecnología llegando al mundo de los niños.

La última entrega fue Toy Story 4, que estrenó en 2019 y agregó una edición al ciclo que parecía cerrado, con nuevas aventuras de los personajes. Este año, se cumplieron 30 años desde el primer lanzamiento de la franquicia que marcó un antes y un después en la animación.

Aunque este parecía ser el final definitivo de la saga, Pixar anunció que habrá un nuevo capítulo que tendrá a Lilypad como novedad, una tablet inteligente con forma de rana que será la nueva “amenaza del tiempo de juego” para el resto de los personajes.

El adelanto de la película detalla: “Hace que el trabajo de los juguetes sea exponencialmente más difícil cuando se enfrentan a esta nueva amenaza tecnológica”. El personaje de "smart toy" será interpretado por la actriz Greta Lee.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/toystory/status/1988336155704938895&partner=&hide_thread=false The age of toys is over…?#ToyStory5 is only in theaters June 19, 2026. pic.twitter.com/E8roeugDWU — Toy Story (@toystory) November 11, 2025 El elenco completo de Toy Story 5 El elenco de la película volverá a tener a los históricos intérpretes Tom Hanks como el vaquero Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie. A su vez, volverá a sumarse Tony Hale como Forky, el personaje que apareció en Toy Story en la cuarta entrega. Además, una de las sorpresas del nuevo elenco fue la aparición del reconocido conductor y comediantes estadounidense Conan O’Brien, que se unirá como “Smarty Pants”, un juguete educativo de entrenamiento para ir al baño. A cargo de la película estarán los directores Andrew Stanton, guionista de WALL-E y Buscando a Nemo, y Kenna Harris, que participó de algunos de los últimos proyectos de Pixar como Elementos y Elio. “Ha sido un viaje hilarante y conmovedor explorar cómo nuestro equipo de juguetes respondería al mundo actual de la tecnología. Estamos encantados de compartir este primer vistazo con el público”, expresaron los directores en un comunicado. A su vez, se refirieron al nuevo personaje de la película y elogiaron el trabajo hecho por Greta Lee: “Tener a una actriz tan talentosa dando vida a Lilypad —equilibrando un tono juguetón y antagonista con humor y corazón— ha sido increíble”.