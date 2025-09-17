Tráiler de "Anaconda": Jack Black y Paul Rudd protagonizan la nueva película en clave de horror y comedia

Tom Gormican dirige esta "reinicio" de la saga a partir de un guion que coescribió con Kevin Etten. Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior y Selton Mello completan el elenco.

La película sigue a Doug (Black) y Griff (Rudd), quienes han sido mejores amigos desde niños y siempre han soñado con rehacer su película favorita de todos los tiempos: el clásico cinematográfico Anaconda . Cuando una crisis de la mediana edad los empuja a intentarlo, se adentran en el Amazonas para comenzar a filmar. Pero las cosas se complican cuando aparece una anaconda gigante, convirtiendo su cómicamente caótico set de rodaje en una situación mortal. ¿La película que se mueren por hacer? Podría costarles la vida.

"Lo filmaremos al estilo independiente, una sola vez", dice Rudd sobre el remake en el tráiler.

La película original de 1997, Anaconda, fue protagonizada por Jennifer Lopez, Jon Voight, Owen Wilson y Ice Cube. La historia giraba en torno a un equipo de rodaje con aires de National Geographic que es tomado como rehén por un cazador demente, quien los obliga a unirse a su misión para capturar la serpiente más grande y letal del mundo: una anaconda.

La película recaudó 65,9 millones de dólares en Estados Unidos tras un estreno de 16,6 millones de dólares y recaudó 136,9 millones de dólares a nivel mundial. Fue un éxito de taquilla inicial para Lopez y Cube.