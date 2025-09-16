James Gunn confirmó la fecha de estreno de "Superman" en HBO Max

La película recaudó 615 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en la película de cómics más taquillera del año hasta la fecha.

Warner Bros. estrenó Superman en cines de todo el mundo el 11 de julio. En su primer fin de semana, la película de cómics recaudó 125 millones de dólares en la taquilla nacional y se mantuvo como la película número uno del mundo durante dos semanas hasta que Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos de Marvel la destronó a finales de mes.

Dirigida por James Gunn, Superman es la película inaugural del renovado Universo DC de Warner Bros. Liderado por Gunn y el productor Peter Safran , DC Studios creará películas y series interconectadas basadas en los legendarios personajes de cómics de la marca.

Es el segundo intento de Warner Bros. por crear un Universo Cinematográfico de DC compartido, ya que su Universo Extendido de DC —que incluía títulos como El Hombre de Acero, Mujer Maravilla, La Liga de la Justicia, Black Adam y El Escuadrón Suicida de Gunn— quedó inactivo tras el estreno de Aquaman y el Reino Perdido en 2023.

Superman reinicia el universo, con David Corenswet interpretando al héroe titular junto a Lois Lane de Rachel Brosnahan, Lex Luthor de Nicholas Hoult, Green Lantern de Nathan Fillion, Hawkgirl de Isabela Merced y Mr. Terrific de Edi Gathegi. El elenco también incluye a Anthony Carrigan como Metamorpho, Wendell Pierce como Perry White, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Pruitt Taylor Vince como Pa Kent, Neva Howell como Ma Kent, Bradley Cooper como Jor-El y Alan Tudyk como Superman's Robot # 4 (más tarde llamado Gary). Supergirl de Milly Alcock y Peacemaker de John Cena, el único personaje notoriamente transferido del Universo Extendido de DC, también hacen apariciones.