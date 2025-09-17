"La empleada": la nueva película con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried presentó su tráiler oficial

La película adapta la exitosa novela “The Housemaid”, escrita por Freida McFadden, que se transformó en un fenómeno global de ventas y lectura digital.

La empleada llega a los cines el 1 de enero de 2026.

El director Paul Feig , responsable de la exitosa comedia Damas en guerra (2011), que marcó un antes y un después en el género, regresa con un proyecto totalmente diferente: el thriller psicológico "La empleada" (The Housemaid) . Su primer tráiler ya está disponible, anticipando el estreno en cines el 1 de enero de 2026 .

Basada en el best seller internacional, La empleada sigue a una joven decidida a comenzar de nuevo cuando acepta trabajar como empleada doméstica para una pareja adinerada. Lo que parece el trabajo perfecto pronto se convierte en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura… y su vida.

Con un elenco de primer nivel encabezado por Sydney Sweeney , Brandon Sklenar (“1923”) y la ganadora del Oscar Amanda Seyfried , La empleada se posiciona como uno de los estrenos más esperados de la temporada, en la línea de thrillers como Gone Girl y Parasite .

“La empleada” adapta la exitosa novela “The Housemaid” , escrita por Freida McFadden , que se transformó en un fenómeno global de ventas y lectura digital, conquistando a millones de fanáticos del suspenso en distintos idiomas.

Su intriga envolvente, marcada por giros inesperados y personajes complejos, encontró en Paul Feig y su elenco estelar la oportunidad de reinventarse en la pantalla grande.

Con esta versión cinematográfica, la tensión de las páginas se traslada al cine para recordarnos que, a veces, el verdadero peligro puede estar más cerca de lo que imaginamos.

