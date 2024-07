Tras confirmar su separación, Wanda Nara presenta su nuevo tema "Ibiza"

“Esta fiesta no se termina, para que siempre me recuerdes. El que se enamora, pierde. ¿Te gusta copiarme mi amor? ”, canta Wanda.

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Lo que venía siendo un fuerte rumor en la última semana, fue finalmente confirmado por Wanda Nara: se separó de Mauro Icardi. La mediática publicó una historia en Instagram donde dio a conocer la noticia.

''Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto por que es parte de lo malo, de quién soy'', comenzó su escrito.

''Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error'', continuó Wanda.

Además, agregó: ''No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior''. Y reafirmó que la prioridad ''siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca''.