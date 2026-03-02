Bruce Campbell, actor ícono del cine de terror, anunció que padece cáncer + Seguir en









A los 67 años, compartió su diagnóstico a través de sus redes sociales: “No teman, soy un viejo hijo de perra duro”. Además, explicó que la enfermedad lo obliga a reorganizar su agenda profesional y cancelar compromisos públicos.



El actor Bruce Campbell, reconocido por su icónico papel en la saga de terror The Evil Dead, reveló este lunes que fue diagnosticado con cáncer a los 67 años. La noticia la comunicó a través de sus redes sociales, donde explicó que el cuadro lo obliga a reorganizar su agenda profesional y a cancelar próximas participaciones en convenciones y encuentros con fanáticos.

“Estos días, cuando alguien enfrenta un problema de salud, se le llama ‘oportunidad’, así que vamos con eso: estoy teniendo una de esas”, escribió en X (antes Twiiter). El actor agregó que padece un tipo de cáncer “tratable, aunque no curable”, y pidió disculpas si el anuncio resulta impactante para sus fanáticos. No obstante, aclaró que para él la noticia también fue un shock.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GroovyBruce/status/2028628509128876473&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/xnBYzY4wsS — Bruce Campbell (@GroovyBruce) March 3, 2026 El actor subrayó que no brindará más detalles sobre su diagnóstico, aunque quiso anticiparse a posibles rumores: “No busco simpatía ni consejos, solo quiero estar al frente de esta información en caso de que surja algo falso (que lo hará)”.

Bruce Campbell explicó que su prioridad será someterse a tratamiento durante el verano, con la expectativa de recuperarse lo suficiente como para promocionar en otoño su nueva película, Ernie & Emma. “Hay varias convenciones este verano que tengo que cancelar. Grandes lamentos de mi parte. El tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano”, añadió.

Con el humor y la firmeza que lo caracterizan, cerró el mensaje con una nota de optimismo: “No teman, soy un viejo hijo de perra duro y tengo gran apoyo, así que espero estar por aquí un buen rato. Como siempre, son los mejores fans del mundo y espero verlos pronto”.

La noticia generó numerosas muestras de apoyo de seguidores y colegas, quienes destacaron su fortaleza y el legado que construyó en la cultura pop y el cine de terror. A lo largo de su carrera, Bruce Campbell se convirtió en un ícono del género al protagonizar la trilogía de The Evil Dead, dirigida por Sam Raimi, con quien forjó una estrecha relación. Allí dio vida a Ash Williams, personaje que retomó años más tarde en la serie Ash vs Evil Dead.

