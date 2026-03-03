Guillermo Francella se lamentó por la situación del cine argentino: "No hay trabajo, no hay ficción"

El actor, que hace una semana había cuestionado la quita de autonomía financiera del INCAA, mostró su preocupación por la falta de producción y oportunidades laborales en la industria audiovisual en la Argentina.

El actor Guillermo Francella realizó este martes un análisis de la situación que atraviesa la industria audiovisual en la Argentina y mostró su preocupación por la falta de producción y oportunidades laborales . " No hay trabajo, no hay ficción", señaló con preocupación el protagonista de "Homo Argentum".

En una entrevista televisiva, el reconocido actor fue consultado sobre su visión respecto al presente del cine y de la televisión nacional. " Acá más que la grieta hay una realidad. No hay trabajo, no hay ficción. Los dos hijos míos son actores y me lo expresan todo el tiempo. El panorama es desolador. No se filma. La televisión abierta desapareció” , respondió sin titubear.

En tal sentido, lo contrastó con sus inicios en la actuación, hace más de cuatro décadas. "Cuando yo empecé, había unitarios, tiras diarias, tiras semanales . Siempre había muchísimo trabajo”, rememoró en diálogo con El Trece.

Según Francella, ese sistema generaba el constante surgimiento de nuevas figuras. "Nosotros, protagonistas, de golpe observábamos la novela de la tarde y decíamos: ‘¿Quién es el que hace de chofer?. Nos gusta este muchacho o esta chica, ¿por qué no la convocamos para un casting? Siempre había una continuidad laboral ”, afirmó.

"Hoy eso desapareció. Hoy hay algo que excede si opinás de una manera u otra. Es la verdad. No hay trabajo, la gente dejó de concurrir al cine, el advenimiento de las plataformas es todo ”, entendió el actor.

De esa manera, Francella destacó que no se trata de un fenómeno aislado, sino el resultado de una transformación estructural en las formas de consumo y, como consecuencia, en el financiamiento de contenidos.

Guillermo Francella volvió a rechazar la quita de autonomía financiera del INCAA

Fue entonces que el ganador del Oscar con "El Secreto de sus Ojos" reafirmó su rechazo a la decisión del Gobierno de avanzar sobre la autonomía financiera del INCAA dispuesta en la reforma laboral. "Cuando hay algo importante como lo que está ocurriendo ahora, que le quieren sacar la autonomía financiera al INCAA, yo no estoy de acuerdo”, afirmó.

A modo de conclusión de su análisis, el actor volvió a referirse a las plataformas de streaming y su impacto en los hábitos del público. Si bien reconoció lo "cómodo" del servicio, se lamentó por que "la rutina maravillosa de ir al cine desapareció”.

"Ni las películas de los Oscar son vistas. Entonces, por un lado, las plataformas nos dan visibilidad en todo el mundo. Pero, por otro lado, conspiran en que la gente no vaya al cine. Está habiendo otra forma de ver”, concluyó.