Paramount asegura que estrenará 15 películas de Warner Bros. al año en cines

Además la empresa sostuvo que respetará una ventana de exhibición de 45 días antes del estreno de sus películas en plataformas de streaming.

Tras confirmarse la retirada de Netflix, Paramount tiene todo acordado para quedarse con Warner Bros.

David Ellison reafirmó su compromiso de estrenar 30 películas en cines una vez que se confirme la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount.

"Como hemos dicho constantemente, estamos comprometidos a ofrecer una amplia gama de historias de alta calidad, incluidas 15 películas de cine por año por estudio, para un total de al menos 30 películas al año", dijo Ellison, presidente de Paramount, a los analistas durante una conferencia telefónica el lunes, según reportó el portal Variety. “Realmente creemos que las películas deben verse en los cines”, añadió.

Ellison argumentó que la compañía "ya ha demostrado nuestra capacidad para aumentar la producción", y señaló que Paramount lanzará al menos 15 películas en 2026. Eso es un aumento respecto a las ocho películas de 2025. Warner Bros. también se quedó corto de la marca que Ellison estableció para el estudio, lanzando 11 películas el año pasado.

Ellison elogió el año 2025 de Warner Bros., calificándolo de "una programación potente", y atribuyó a éxitos como Superman y Minecraft el impulso a la compañía hasta alcanzar los 4 mil millones de dólares en ingresos de taquilla. No mencionó Sinners ni One Battle After Another, dos películas de Warner que han dominado la temporada de premios.

La retirada de Netflix en las negociaciones por Warner Bros. y el compromiso de mantener los estrenos en cines Netflix, que previamente había alcanzado un acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery hasta que Paramount anuló su oferta con un pacto de 110.000 millones de dólares, se enfrentó a la oposición de los propietarios de salas de cine, quienes temían que la plataforma de streaming perjudicara su negocio y redujera el número de películas estrenadas. El director ejecutivo de la compañía, Ted Sarandos, intentó disipar sus preocupaciones, afirmando que Netflix cumpliría sus compromisos, pero muchos exhibidores dudaron de su sinceridad.

Ellison enmarcó su compromiso con el cine en términos personales, señalando que, como director de la compañía de producción Skydance, había visto de primera mano el poder de un estreno tradicional en la pantalla grande de la mano del éxito generado por Top Gun: Maverick. Además, Ellison afirmó que la fusión de Paramount y Warner Bros. respetará una ventana de exhibición de 45 días antes del estreno de sus películas en plataformas de streaming.