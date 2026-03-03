La película de Prime Video que todos los fanáticos de The Beatles están obligados a ver + Seguir en









La historia posterior a la separación de una de las bandas más importantes del rock. De qué se trata.

El documental sobre los Beatles que no te podés perder en Prime Video. Imagen: Prime Video

Prime Video incorporó recientemente a su catálogo una película que resulta imperdible para los amantes de la música y especialmente para los seguidores de The Beatles. El documental ofrece un recorrido íntimo por la vida de uno de los integrantes más importantes de la banda, considerada una de las más influyentes de la historia del rock.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de Man On The Run, una producción estrenada en la plataforma a fines de febrero de 2026 que explora una etapa clave en la vida de Paul McCartney después de la separación de The Beatles. La película combina material inédito y testimonios que permiten conocer más de cerca al músico británico y su evolución artística.

Man on the run Desde el punto de vista de uno de sus integrantes, la historia de una de las bandas más importantes del mundo, en Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata Man On The Run Man On The Run es un documental centrado en la vida de Paul McCartney durante los años posteriores a la disolución de The Beatles. La película muestra cómo el artista debió reinventarse musicalmente y reconstruir su carrera tras el final del grupo que lo llevó a la fama mundial. La historia pone especial foco en la creación de Wings, la banda que McCartney formó junto a Linda McCartney y otros músicos en la década de 1970.

A través de imágenes de archivo y relatos personales, el documental retrata tanto los desafíos como los éxitos de esa etapa. Además, la producción ofrece un retrato más personal del músico, mostrando su vida familiar y su búsqueda por encontrar una nueva identidad artística luego del fenómeno mundial que significaron The Beatles.

Prime Video: tráiler de Man On The Run Embed - Paul McCartney: Man on the Run - Official Trailer Prime Video: elenco de Man On The Run Al ser un documental con imágenes de archivo, se muestra a los personajes reales de la historia.

Paul McCartney

Linda McCartney

John Lennon

George Harrison

Ringo Starr