"La única opción", la nueva película del aclamado director Park Chan-wook ya tiene fecha de estreno en MUBI

Tras su estreno mundial en el 82.º Festival de Cine de Venecia y su paso por el Festival de Cine de Londres, fue seleccionada como candidata de Corea del Sur al Oscar como Mejor Película Internacional.

La cinta llega al streaming tras un exitoso paso por cines.

La única opción, la nueva película del aclamado director Park Chan-wook que llega a Argentina, ideal para los amantes del cine de autor. Un thriller sofisticado y provocador que explora con maestría la moral, la justicia y los límites de la venganza, con el sello inconfundible de uno de los grandes autores del cine contemporáneo.

El mordaz thriller de comedia oscura del ganador del premio BAFTA, Park Chan-wook, llegará a Argentina en exclusiva en MUBI a partir del 13 de marzo de 2026.

Tras su estreno mundial en el 82.º Festival de Cine de Venecia y su paso por el Festival de Cine de Londres fue seleccionada como candidata de Corea del Sur al Oscar como Mejor Película Internacional, obtuvo 3 nominaciones en los Globos de Oro, 3 nominaciones en los Premios Gotham y, además, ganó 7 premios en los Blue Dragon Awards, consolidando su fuerte presencia y reconocimiento en la temporada internacional de premios.

Dirigida por Park Chan-wook (The Handmaiden, Oldboy) y protagonizada por Lee Byung-hun (I Saw the Devil) y Son Ye-jin (The Last Princess), junto a un reparto integrado por Park Hee-soon (My Name), Lee Sung-min (The Spy Gone North), Yeom Hye-ran (The Glory), Cha Seung-won (Believer) y Yoo Yeon-seok (Mr. Sunshine).

De qué trata La única opción La única opción está basada en la novela de Donald E. Westlake titulada "El Hacha". La historia sigue a un hombre de mediana edad llamado Man-su que se embarca en una atrevida caza de empleo después de ser despedido inesperadamente de la empresa de papel en la que trabajó durante 25 años. "Si no hay una vacante para mí, tendré que conseguirla creando una. Es la única opción."

¿Buscas trabajo? Cuando un feliz padre de familia es despedido tras veinticinco años de leal servicio en una empresa papelera, encuentra la solución perfecta para conseguir su próximo empleo: eliminar por completo a la competencia. Park Chan-wook (Decision to Leave, The Handmaiden, Oldboy) regresa con la magistral y sangrienta candidata de Corea del Sur al Óscar a la mejor película internacional en la 98.ª edición de los Premios de la Academia

