Los directores de "La Momia 4" dieron detalles sobre el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz a la saga

Fraser y Weisz protagonizaron "La Momia" en 1999 y regresaron para "El Regreso de la Momia" en 2001, pero Weisz no participó en la tercera parte de 2008, "La Momia: La Tumba del Emperador Dragón".

La Momia 4 se estrenará en cines en mayo de 2028 de la mano de Universal Pictures.

Los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, se encuentran en su gira de prensa para Ready or Not 2: Here I Come y adelantaron detalles de su próxima película, La Momia 4. Brendan Fraser y Rachel Weisz se reunirán en la cuarta parte de la saga para retomar sus roles como Rick y Evelyn O'Connell, respectivamente.

El dúo de directores, cuyos créditos también incluyen Scream (2022) y Scream 6 (2023), dijo en dialogo con EW que fue su productor de toda la vida, William Sherrick, quien les consiguió La Momia 4. Bettinelli-Olpin y Gillett estaban rodando su película de vampiros Abigail cuando Sherrick les informó que intentaría conseguirles la próxima película de La Momia" Los cineastas pensaron: "Eso sería una locura. William no lo logrará".

“Corte a: estamos terminando 'Abigail' y nos reunimos con Dave Coggeshall, el guionista, y estamos diseñando una propuesta”, dijo Gillett. “Llevamos suficiente tiempo en esto como para saber que nada es real hasta que es muy, muy real. Todo es especulativo, y es genial darle energía a ideas realmente maravillosas, pero hemos aprendido a mantener esas oportunidades un poco a distancia porque es fácil que te rompan el corazón”.

Bettinelli-Olpin añadió que el guion de Coggeshall tiene "toda la emoción y el carácter que se podría desear", y Gillett señaló: "No creo que Brendan y Rachel se involucren a menos que les encante el guion, y creo que lo que leyeron les gustó mucho. Y es un buen guion. Va a ser divertido de hacer".

Fraser y Weisz protagonizaron La Momia en 1999 y regresaron para El Regreso de la Momia en 2001, pero Weisz no participó en la tercera parte de 2008, La Momia: La Tumba del Emperador Dragón. Maria Bello la reemplazó en el papel de Evelyn. ¿Significa el regreso de Weisz que "El Emperador Dragón" ya no es canon?

“Bueno, Rachel está en esta”, dijo Bettinelli-Olpin, y Gillett agregó: “Eso debería responder a tu pregunta”. Brendan Fraser y el regreso a La Momia: "Es hora de darles a los fans lo que quieren” Fraser dijo a Associated Press el año pasado que había estado esperando 20 años para poder hacer la historia que fuera para La Momia 4. “La tercera fue un modelo de… ¿Cómo puedo decirle esto al reportero de AP? NBC tenía los derechos para transmitir los Juegos Olímpicos ese año”, dijo Fraser en ese momento. “Así que juntaron dos y fuimos a China. Trabajar en Shanghái fue una experiencia increíble. Estoy orgulloso de la tercera porque creo que es una buena película independiente. Retomamos el proyecto e hicimos lo que hacemos con un equipo diferente y lo dimos todo. Pero la que quería hacer está por llegar. Y he estado esperando 20 años esta llamada. A veces era fuerte, a veces era un débil mensaje. ¿Ahora? Es hora de darles a los fans lo que quieren”. La Momia 4 se estrenará en cines en mayo de 2028 de la mano de Universal Pictures.

