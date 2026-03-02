La película animada de Prime Video donde el villano se robará tu corazón + Seguir en









La plataforma agregó un verdadero clásico de la animación que pese al paso del tiempo sigue más vigente que nunca.

Prime Video sigue ampliando su catálogo con producciones animadas muy populares, ideales para disfrutar en familia o pasar un buen momento. Entre sus incorporaciones recientes aparece una película de DreamWorks que se destaca por su humor y por un protagonista poco convencional que logra ganarse el cariño del público.

Se trata de Megamente, una divertida comedia animada centrada en un supervillano que termina convirtiéndose en un personaje entrañable. La película combina acción, aventuras y situaciones desopilantes que la convierten en una opción ideal para quienes buscan reírse con una historia diferente.

Megamind El clásico de Dreamworks que incluyó Prime Video y no te podés perder. Imagen: Prime Video De qué trata Megamente, la divertida película animada La historia se desarrolla en Metro City, donde el supervillano Megamente finalmente logra derrotar a su eterno rival, el héroe Metro Man. Sin embargo, después de alcanzar su objetivo descubre que la vida sin un enemigo resulta aburrida y sin sentido. Para recuperar la emoción, decide crear un nuevo superhéroe con quien enfrentarse, pero sus planes no salen como esperaba y termina provocando un peligro aún mayor.

A partir de ese momento deberá replantearse su papel y encontrar la forma de salvar la ciudad. La película se destaca por su humor y por un protagonista que, pese a ser un villano, despierta simpatía y termina demostrando que puede convertirse en un verdadero héroe, y a pesar del paso del tiempo, sigue más vigente que nunca.

Prime Video: tráiler de Megamente Embed - |HD| Megamente Megamind Español latino Trailer 3 Prime Video: elenco de Megamente Will Ferrell (Megamente)

Tina Fey (Roxanne Ritchi)

Brad Pitt (Metro Man)

David Cross (Minion)

Jonah Hill (Titán)