Tras un exitoso debut, Amazon Prime Video confirmó la segunda temporada de Fallout

Ella Purnell es Lucy, una optimista habitante del refugio con un espíritu emprendedor bien estadounidense. Su naturaleza pacífica e idealista se pone a prueba cuando se ve obligada a salir a la superficie para rescatar a su padre. Aaron Moten es Maximus, un joven soldado que asciende al rango de escudero en la facción militarista llamada Hermandad del Acero. Hará cualquier cosa para promover los objetivos de la Hermandad: llevar la ley y el orden al páramo. Walton Goggins es The Ghoul, un cazarrecompensas moralmente ambiguo que guarda en su interior una historia de 200 años del mundo posnuclear. Estos individuos dispares chocan cuando buscan un artefacto de un enigmático investigador que tiene el potencial de cambiar radicalmente la dinámica de poder en este mundo.

Elenco de Fallout

La serie está protagonizada por Purnell (Yellowjackets), Moten (Emancipation), Kyle MacLachlan (Twin Peaks) y Goggins (The Hateful Eight). El elenco de la serie incluye a Moisés Arias (The King of Staten Island), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers), Annabel O'Hagan (Law & Order: SVU) y Xelia Mendes-Jones (The Wheel of Time).

Athena Wickham de Kilter Films también es productora ejecutiva, junto con Todd Howard de Bethesda Game Studios y James Altman de Bethesda Softworks. Amazon MGM Studios y Kilter Films producen en conjunto con Bethesda Game Studios y Bethesda Softworks.