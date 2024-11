Travis presentó su nuevo disco a pura música y emoción en el teatro Gran Rex

“Estoy un poco nervioso porque no esperaba ver tanta gente”, confesó Francis Healy, voz y líder de Travis, después de tocar “Bus”, el primer corte de su último álbum.

Lo que vino después fue una set-list con la que los fans pudieron viajar con canciones de los diferentes momentos de la banda de Escocia, en su recorrido de 30 años de trayectoria en los escenarios.

Luego, dio paso a los clásicos “Driftwood” y “Love Will Come Through”. Para sorpresa de sus fans, continuaron con “I love you anyways” y “Good feeling”, del primer álbum de la banda, editado en 1997.

La emoción de los integrantes de Travis no fue para menos, dado que en 2020 tenían previsto visitar Argentina, pero la pandemia hizo de las suyas y negó esa chance.

VIDEO travis en argentina.mov FENIX Entertaiment

La puesta en escena de la banda oriunda de Glasgow tuvo sencillez e impacto, con juegos de luces y animaciones que acompañaron los momentos del show en el que se vio a Francis Healy no solamente emocionado sino también con mucha calidez para dialogar con el público y tomar una pausa entre canciones, relatando anécdotas y sensaciones en la noche porteña.

Promediando el show, tocaron una seguidilla de hits como “Writing to reach You” (con guiño a “Wonderwall” de Oasis), momento que dio el pie para que Healy, con su cabellera roja, contara la anécdota del encuentro con el que emocionó hasta las lágrimas a Liam Gallagher.

travis 2.jpg Francis Healy, voz y líder de Travis. @moraalarconn

En la recta final del show sonó “Side”, el hit mundial “Sing”, “Closer” y “Re-offender”. También hubo lugar para “Raze the Bar”, su más reciente single junto a Chris Martin (Coldplay) y Brandon Flowers (The Killers).

La hora de los bises llegó con una maravillosa “Flowers in the window” interpretada casi a cappella con los cuatro integrantes cantando al pie del escenario en una ejecución con un toque de humor.

Para sorpresa del público, Travis siguió con una sorprendente versión de “Baby, One More Time” (cover de Britney Spears), “My Eyes”, “Selfish Jean” y dar lugar a un cierre al clásico del álbum “Why Does It Always Rain On Me?” del álbum “The man who”.