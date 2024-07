Travis vuelve a la Argentina: cómo conseguir las entradas

El presente de Travis

La banda está disfrutando de una especie de renacimiento, ya que acaba de encabezar 4 festivales británicos en este verano europeo y además, en los últimos años ha girado con sus álbumes clásicos "The Man Who" y "The Invisible Band", que fueron certificados 9 veces platino y 4 veces platino respectivamente. Ambos álbumes fueron producidos por Nigel Godrich, también conocido por su trabajo con Radiohead. Estos álbumes incluían una serie de hits entre los que se encontraban los ya clásicos “Sing”, “Side”, “Why Does It Always Rain On Me”, “Driftwood”, y “Turn”, con la banda siendo aclamada por artistas de la talla de Sir Paul McCartney, Elton John y Graham Nash.

El rico historial de giras de Travis incluye ser headliner en numerosos festivales de todo el mundo, como: Glastonbury (Reino Unido), Roskilde (Dinamarca), Witness (Irlanda), T in the Park (Escocia), Corona Capital (Ciudad de México), Pentaport (Corea del Sur), Fiis (Chile), Haldern (Alemania), St.Malo (Francia), Benicassim (España), Isla de Wight (Reino Unido), Montreux (Suiza), Sundance (Dubai), We the Fest (Indonesia), Strawberry Music Festival (China), así como actuaciones épicas en Coachella (USA), Fuji Rock (Japón) y Rock am Ring/Rock im Park (Alemania), por nombrar sólo algunos.