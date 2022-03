Desde Alberto Fernández a Rodríguez Larreta, el mundo de la política también despidió a Rozín

https://twitter.com/alferdez/status/1502477056185028610 Profundo pesar por la temprana partida del periodista y conductor, Gerardo Rozín. Un inmenso profesional, querido por todo aquel que tuvo la dicha de conocerlo.



Abrazo a sus seres queridos y familiares en este momento difícil. pic.twitter.com/rkIlm91iuK — Alberto Fernández (@alferdez) March 12, 2022

También se pronunció el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien señaló su "profunda tristeza" y describió por el mismo medio a Rozín como "un tipo que amaba su profesión y que con su carisma y su talento traspasó la pantalla y fue parte de la vida de los argentinos".

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1502470659561115649 Qué tristeza me genera la pronta partida de Gerardo Rozín. Un tipo que amaba su profesión y que con su carisma y su talento traspasó la pantalla y fue parte de la vida de los argentinos. Le mando un abrazo enorme a su familia y a sus seres queridos en este momento tan doloroso. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 12, 2022

En tanto, la diputada nacional por Juntos para el Cambio María Eugenia Vidal dijo que se sentía "muy conmovida por la temprana partida de Gerardo Rozín".

"Argentina perdió un gran periodista que siempre buscó desde su profesión rescatar lo mejor de cada uno. Un fuerte abrazo a su familia y seres queridos", añadió la ex gobernadora bonaerense.

https://twitter.com/mariuvidal/status/1502471123706912772 Muy conmovida por la temprana partida de Gerardo Rozín. Argentina perdió a un gran periodista que siempre buscó desde su profesión rescatar lo mejor de cada uno. Un fuerte abrazo a su familia y seres queridos. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) March 12, 2022

El también diputado nacional Diego Santilli definió al periodista fallecido como "un gran tipo" y señaló que sentía "una pena enorme".

"Tuve la suerte de poder compartir momentos muy lindos en los programas de Gerardo Rozín. Un gran tipo, una pena enorme. Un abrazo grande a su familia y amigos", sostuvo el legislador.

https://twitter.com/diegosantilli/status/1502470154965315584 Tuve la suerte de poder compartir momentos muy lindos en los programas de Gerardo Rozin. Un gran tipo, una pena enorme. Un abrazo grande a su familia y amigos. — Diego Santilli (@diegosantilli) March 12, 2022

Sobre el mundo del espectáculo, Mirtha Legrand dio su mensaje desde las redes sociales. Se dirigió a sus familiares y amigos.

https://twitter.com/mirthalegrand/status/1502480729787146241 Quisiera mandar mi pésame por la muerte de Gerardo Rozín. Excelente productor y competidor. Amaba la televisión.

Mis condolencias a sus familiares y amigos. — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) March 12, 2022

También se hicieron eco de la pérdida colegas como Cristina Pérez, quien afirmó: "Nos dejó un talentoso y apasionado".

Mientras tanto, el periodista Mauro Szeta le agradeció por confiar en él y en Paulo Kablan para uno de sus "hermosos proyectos" que fue "Relatos criminales".

La periodista Connie Ansaldi recordó con tristeza su último en encuentro con el conductor: "Hace dos meses me encontré con Rozín. Le pregunté como estaba. Me dijo: muy enfermo. No te preocupes le dije, todos estamos un poco enfermos. Si, pero algunos más que otros, me respondió. Le di un abrazo y le dije todo va a estar bien. XQ es lo que creo, Q al final todo está bien".

La escritora Claudia Piñeyro definió a Rozín como "un periodista generoso, que sabía escuchar, dar una mano, preocupado por los amigos, dispuesto a escuchar". "Alguien que me hacía reir y reflexionar", agregó.