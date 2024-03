Un feroz incendió destruyó la mansión de la actriz y modelo Cara Delevingne

cara delevingne.jpeg "Los bomberos llegaron y encontraron una casa de dos pisos con un intenso fuego en la parte trasera, que consumió una habitación en la parte trasera y se convirtió en un incendio profundo en el ático"

Dos heridos tras el incendio, aunque ninguno de gravedad

Además, dijo que “Posteriormente, el techo de la casa se derrumbó, mientras los bomberos continuaban aplicando chorros de manguera desde el exterior”. Y por último, que “al final, 94 bomberos necesitaron 2 horas y 16 minutos para acceder, confinar y extinguir las llamas. Un bombero fue transportado en buen estado y un ocupante sufrió una leve inhalación de humo”.

La casa es propiedad de Delevingne, quien actualmente se encuentra en Londres interpretando a Sally Bowles en Cabaret. El viernes por la mañana en Instagram, publicó una foto de dos gatos y escribió: “Mi corazón está roto hoy. No puedo creerlo. La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, así que valora lo que tienes”.

Y agregó: “Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los bomberos y a las personas que se presentaron para ayudar”. Más tarde, la modelo actualizó su publicación con otra foto de los dos gatos y escribió: “¡¡Están vivos!! Gracias a los bomberos”. Por el momento, la causa del incendio está bajo investigación.

Quién es Cara Delevingne

Delevingne, de 31 años, comenzó a modelar cuando era niña y continuó haciéndolo para muchas de las casas de moda más importantes del mundo. Hizo su primera aparición cinematográfica en Anna Karenina de 2012 y apareció en películas como The Face of an Angel (2014), Pan (2015) y Valerian and the City of a Thousand Planets (2017).

Apareció en el vídeo musical "Bad Blood" de Taylor Swift en 2015 y formó parte del elenco de la segunda temporada de Only Murders in the Building de Hulu. Recientemente se la pudo ver en la última temporada de la serie antológica American Horror Story, que retoma su segunda parte en abril.