Eugene Levy se une a la cuarta temporada de "Only Murders In The Building"

Only Murders In The Building continúa reuniendo un elenco estelar para la cuarta temporada, con el ganador del Emmy Eugene Levy como la última incorporación.

En su primer papel como actor televisivo desde Schitt's Creek , Levy volverá a aparecer en Only Murders In the Building la próxima temporada. Se une a las estrellas de la serie y productores ejecutivos Steve Martin , quien también co-creó la comedia de misterio, Martin Short y Selena Gomez , así como a los nuevos actores recurrentes Molly Shannon y Eva Longoria y al regreso de Meryl Streep .

El presidente de Disney Television Group, Craig Erwich, reveló en una entrevista reciente con Deadline que el trío de Only Murders In the Building, Charles, Oliver (Short) y Mabel (Gómez), iniciarán la nueva temporada con un viaje a Los Ángeles antes de regresar a The Arconia. en su búsqueda del asesino de Sazz.

El final de la temporada 3 vio a Loretta (Streep), Oliver y Mabel contemplando mudarse a Los Ángeles.

Producida por 20th Television, OMITB, la serie de comedia original más vista de Hulu, está cocreada y coescrita por Martin y John Hoffman, quienes también son productores ejecutivos junto a Short, Gomez, Dan Fogelman y Jess Rosenthal.

Las primeras tres temporadas de Only Murders In the Building estan disponibles en Star+.