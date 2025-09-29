SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
29 de septiembre 2025 - 18:38

Los Simpson vuelven a la pantalla grande: confirmaron la segunda película para 2027

20th Century Studios confirmó el estreno mundial para el 23 de julio de 2027 con un póster alusivo que ya generó furor en redes sociales.

La familia amarilla vuelve a la pantalla grande.&nbsp;

La familia amarilla vuelve a la pantalla grande. 

Después de 20 años de espera, la familia amarilla más famosa del mundo volverá al cine. 20th Century Studios anunció que la segunda película de Los Simpson llegará a la pantalla grande el 23 de julio de 2027. El anuncio se realizó con un póster en redes sociales, donde se ve la icónica dona rosa.

Si bien la productora no brindó detalles sobre la trama, el eslogan del póster “Homer’s coming back for seconds” (“Homero regresa por segundas”) anticipa el regreso de la popular familia conformada por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie.

Informate más

La noticia fue celebrada por miles de fanáticos en todo el mundo, que esperan novedades de la historia.

poster pelicula los simpson
Los Simpson vuelven al cine.

Los Simpson vuelven al cine.

La película de Los Simpson: el recuerdo del primer gran éxito

Los Simpson: la película, estrenada en julio de 2007, fue un éxito global. Solo en su primer fin de semana recaudó 96 millones de dólares en 71 países.

El proyecto, impulsado por Matt Groening, James L. Brooks, Mike Scully, Al Jean y Richard Sakai, requirió más de un centenar de reescrituras de guion.

El film, dirigido por David Silverman y producido por Gracie Films, Nelvana y 20th Century Fox, parodió temas como la política, la religión, la familia y el medio ambiente.

Con escenas eliminadas, reescrituras constantes y gran recepción de la crítica, se consolidó como un fenómeno cultural que marcó a una generación.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias