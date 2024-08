Un importante actor de Star Wars confirmó su ausencia en la película de "The Mandalorian"

Mientras hablaba durante un panel en Fan Expo Chicago y luego informado por Screen Rant, el actor de Boba Fett, Temuera Morrison, confirmó que su personaje no aparecerá en la película de 2026, The Mandalorian & Grogu. Boba Fett ha sido una figura integral en el universo de Filoni hasta ahora, desempeñando un papel importante en la temporada 2 de The Mandalorian e incluso recibiendo su propio programa, The Book of Boba Fett.