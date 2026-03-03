La nueva serie de comedia ácida con un actor de Stranger Things y que ya se encuentra en HBO Max + Seguir en









Este policial está causando furor en la plataforma y se posiciona entre los contenidos más elegidos por el público de su plataforma.

La serie fue creada por Steve Conrad, quien vuelve a explorar personajes vulnerables en un entorno suburbano. Freepik

HBO renueva su tradicional apuesta de los domingos con una propuesta que deja de lado la épica y las grandes intrigas financieras para adentrarse en zonas mucho más incómodas. Desde el 2 de marzo desembarca DTF: St. Louis, una miniserie que combina suspenso, comedia negra y un filoso retrato emocional de personajes atrapados en la rutina.

Ambientada en un suburbio, la historia, que tiene a David Harbour como protagonista, parte de un escenario cotidiano para explorar cómo la insatisfacción personal puede desencadenar una cadena de decisiones equivocadas.

image De qué trata DTF St. Louis La miniserie de HBO es un thriller con toques de comedia negra, que se sumerge en la vida de dos hombres atrapados en la rutina suburbana y en matrimonios marcados por el desgaste.

La historia sigue a Clark, un presentador del clima en una televisión local de Misuri, que atraviesa una profunda insatisfacción personal. En un intento por escapar de la monotonía, decide registrarse en una aplicación para encuentros extramatrimoniales. Lo que comienza como una aventura impulsiva, pronto desencadena consecuencias inesperadas y cada vez más oscuras.

Su compañero de trabajo, Floyd, encargado de traducir sus intervenciones a lengua de señas, también enfrenta conflictos emocionales y familiares. Cuando una antigua relación sale a la luz y ocurre una muerte en circunstancias sospechosas, la trama gira hacia el terreno policial e incorpora una investigación que expone secretos, traiciones y frustraciones acumuladas.

Más allá del enigma criminal, DTF: St. Louis funciona como un retrato ácido y melancólico de la crisis de la mediana edad, centrado en el deseo de romper con una vida que se siente demasiado estrecha y en las decisiones que pueden cambiarlo todo. Tráiler de DTF St. Louis Embed - DTF St. Louis: Temporada 1 — Tráiler Oficial Subtitulado Español Latino | HBO Max / HBO #dtfstlouis Reparto de DTF St. Louis El elenco está encabezado por figuras reconocidas de la televisión y el cine: Jason Bateman como Clark, el presentador del clima cuya crisis personal desata la trama.

David Harbour como Floyd, su compañero de trabajo y traductor a lengua de señas.

Linda Cardellini como Carol, esposa de Floyd, contadora y árbitra deportiva.

Richard Jenkins como el detective que lidera la investigación.

Joy Sunday como la joven agente que acompaña el caso. La serie fue creada por Steve Conrad, quien vuelve a explorar personajes vulnerables en un entorno suburbano.