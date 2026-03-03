La precuela sobre uno de los investigadores más famosos del mundo que ya llega a Prime Video + Seguir en









La plataforma de streaming anunció el estreno de una de las precuelas más esperadas de los últimos años.

La serie contará con ocho episodios, que se estrenarán en simultáneo el 4 de marzo de 2026, exclusivamente en Prime Video, en más de 240 países y territorios. Freepik

La plataforma de streaming global Prime Video anunció el estreno mundial de "El joven Sherlock", una ambiciosa nueva serie dirigida por Guy Ritchie, que se propone explorar los orígenes del personaje que sentó las bases del detective moderno y que es considerado, aún hoy, como “el mejor detective del mundo”.

La producción llegará a la plataforma el 4 de marzo de 2026 y estará protagonizada por Hero Fiennes Tiffin, quien se pone en la piel de una versión joven, carismática y todavía indómita de Sherlock Holmes.

El joven Sherlock serie De qué tratará "El joven Sherlock" Según informó la plataforma, El joven Sherlock es “un misterio irreverente cargado de acción, que narra la historia del origen del mejor detective del mundo”. La serie muestra a un Sherlock carismático y rebelde, que en plena juventud conoce a James Moriarty y queda envuelto en una investigación por asesinato, que pone en riesgo su libertad.

"El primer caso de Sherlock revela una conspiración que recorre el mundo, conduciendo a un enfrentamiento explosivo que cambia el rumbo de su vida para siempre”, destacó Prime Video en su comunicado oficial.

La narrativa se desarrolla en una Inglaterra victoriana vibrante, con tramas que llevan al protagonista más allá de sus fronteras. Según detalló la plataforma, la serie revela las primeras andanzas del anárquico adolescente, que todavía no se ha convertido en el célebre residente del 221B de Baker Street.

Tráiler de "El joven Sherlock" Embed - El Joven Sherlock - Tráiler Oficial | Prime Video Reparto de "El joven Sherlock" Además de Hero Fiennes Tiffin, el elenco incluye a Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons y Colin Firth. Guy Ritchie dirigió los dos primeros episodios y se desempeñó como productor ejecutivo, junto al showrunner, Matthew Parkhill. La producción física estuvo a cargo de Motive Pictures. La serie contará con ocho episodios, que se estrenarán en simultáneo el 4 de marzo de 2026, exclusivamente en Prime Video, en más de 240 países y territorios.