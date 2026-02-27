La serie de thriller creada por los hermanos Duffer y protagonizada por una argentina que ya llega a Netflix + Seguir en









La plataforma de streaming global presentó uno de los títulos más esperados por los argentinos, los fanáticos del terror psicológico, y los seguidores de Stranger Things.

La serie contrapone distintas miradas sobre el matrimonio, el compromiso y las decisiones que no tienen marcha atrás.

Después del impacto global de Stranger Things, la pregunta fue inevitable: ¿qué más vamos a ver de sus productores ejecutivos, los hermanos Duffer?

La respuesta ya tiene fecha, plataforma y un clima muy distinto a la icónica serie que los lanzó al estrellato. El 26 de marzo llega a Netflix una serie que abandona la ciencia ficción juvenil para internarse en un terreno psicológico, de thriller y suspenso.

image De qué tratará "Algo terrible está punto de suceder" La trama de "Algo terrible está punto de suceder" se sitúa en los siete días previos a una boda. Una semana que, en teoría, debería transcurrir entre pruebas de vestuario, listas de invitados y celebraciones anticipadas. Sin embargo, cada jornada funciona como una cuenta regresiva cargada de tensión, donde el clima se vuelve cada vez más pesado.

Rachel y Nicky son la pareja protagonista. Están por casarse y, en apariencia, todo marcha según lo planeado. Pero un interrogante lanzado en el tráiler se convierte en el problema del relato. Con la pregunta "¿estás segura de que él es el indicado?", comienza una historia que mezcla al desamor con el terror psicológico.

La serie no propone una amenaza sobrenatural explícita, pero si construye una sensación constante de inquietud. Así, el relato sugiere que el auténtico terror no proviene de lo externo, sino de la posibilidad de tomar una decisión irreversible frente a todos: con el vestido puesto, los invitados observando y una promesa que, una vez pronunciada, no admite vuelta atrás.

Tráiler de "Algo terrible está a punto de suceder" Embed - Algo terrible está a punto de suceder | Avance oficial | Netflix Reparto de "Algo terrible está a punto de suceder" El proyecto está protagonizado por Camila Morrone en el papel de Rachel, un personaje atravesado por la incertidumbre y el miedo a equivocarse. La acompañan Adam DiMarco, reconocido por su trabajo en The White Lotus, y actores de amplia trayectoria como Jennifer Jason Leigh, recordada por The Hateful Eight, y Ted Levine, asociado durante años a su rol en Monk.