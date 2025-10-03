"Una batalla tras otra", con taquilla moderada pese a los elogios de la crítica

La película protagonizada por Leonardo DiCaprio juntó u$s 22,4 millones en su fin de semana de estreno en EEUU. Cifra, que si bien no es mala para una película de autor, está por debajo de los estrenos de Warner en el año.

" Una batalla tras otra ", la nueva película dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio , se estrenó el fin de semana pasado con elogios por parte de la crítica, quienes la catalogaron como "la mejor del año". Sin embargo, su recaudación en taquilla fue modesta: juntó u$s22,4 millones en su fin de semana de estreno en EEUU.

Si bien el estreno del film representa la apertura en taquilla más alta en la carrera del director, esta cifra resulta "floja" en comparación con el estándar reciente de Warner Bros , que este 2025 estrenó siete películas consecutivas con debuts superiores a los u$s43 millones.

A pesar de que la película sumó u$s26,1 en el mercado internacional , con lo que alcanzó así un total de u$s 48,5 millones mundialmente, la película aún debe superar el umbral de los u$s 200 millones nivel mundial para "ser rentable", debido a que su producción fue de u$s130 millones y otros u$s70 millones destinados a su promoción.

En este contexto, aunque las ventanas de exhibición en cines suelen ser aproximadamente de 45 días, Warner tiene como objetivo mantener Una batalla tras otra en exhibición tanto tiempo como sea posible, con la vista puesta en la temporada de premios.

Más allá de este comienzo modesto en taquilla, la cinta cuenta con algunos factores a favor. Tanto los críticos como las audiencias la recibieron de manera positiva, debido a las actuaciones de DiCaprio y el resto del elenco, junto con la dirección de Anderson, por lo que el entusiasmo y la conversación por redes sociales podrían traducirse en repetidas visitas al cine.

La impresionante racha de Warner Bros en 2025

Warner Bros, el estudio de entretenimiento estadounidense, se convirtió en septiembre de 2025 en el primer estudio de Hollywood en alcanzar más de 4.000 millones de dólares en recaudación mundial.

De esta manera, el estudio alcanzó un hito histórico: siete estrenos consecutivos superaron los u$s40 millones en su primer fin de semana. La tendencia comenzó en abril con "Una película de Minecraft", que debutó con u$s162 millones y marcó el inicio de una racha en constante crecimiento con un acumulado de u$s957 millones a nivel mundial.

Warner Bros Discovery Warner Bros alcanzó m ás de 4.000 millones de dólares en recaudación mundial en 2025.

Las cifras siguieron en aumento tras el estreno de "Sinners", el éxito protagonizado por Michael B. Jordan, que abrió con u$s42 millones y un acumulado de u$s366 millones. A ese título le siguieron Destino Final: lazos de sangre con u$s 56 millones y un total de u$s313 millones; F1: la película que obtuvo u$s57 millones y un total de u$s 624 millones; Superman que debutó con u$s125 millones y recaudó un total de u$s615 millones; Weapons que recolectó u$s 42 millones y finalizó con u$s263 millones; y por último, El Conjuro: Últimos ritos que logró u$s40 millones y reunió un total de u$s403 millones.

Si bien las cifras en taquilla del estreno de Una batalla tras otra quedaron por debajo, su recaudación mundial contribuyó a consolidar la posición del estudio durante este 2025.