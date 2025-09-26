Oscars 2026: cuáles son las cinco películas para tener en cuenta de cara a los premios de la academia

Un listado de filmes que empiezan a sonar con fuerza de cara a los Oscars y la temporada de premios en Estados Unidos.

Un listado con películas con grandes chances de cara a los Oscar.

Con el estreno de Una batalla tras otra , la nueva película de Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo DiCaprio , llega una fuerte candidata de cara a los Premios Oscar.

Lo nuevo de Anderson se suma a películas ya estrenadas comercialmente como Sinners , y otras que vienen de pasos muy celebrados por los festivales de cine de Venecia, Telluride y Toronto , sumándose a otras que ya habían generado expectación en Sundance y Cannes a principios de año.

De cara a la entrega de los Premios Oscar el 14 de marzo de 2026, estás son las películas más comentadas hasta ahora.

Una batalla tras otra, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y aclamada por la crítica, trata sobre un grupo de antiguos revolucionarios que se reúnen para rescatar a la hija secuestrada de uno de los miembros del grupo.

Los críticos coinciden en que esta posible candidata al Oscar a la mejor película se gana ampliamente su duración de 2 horas y 50 minutos gracias a una narrativa apasionante y un ritmo trepidante.

one battle after another.jpg

Sinners

Una película de vampiros estrenada en abril de este año no es la típica candidata al Oscar. Sin embargo, Sinners (Pecadores), de Ryan Coogler, es precisamente el tipo de película que da esperanzas a Hollywood en una época de baja moral: una idea original y un éxito de taquilla al mismo tiempo.

La película se centra en dos hermanos gemelos que regresan a casa, en el delta del Misisipi, para empezar de nuevo, sin saber que les espera una fuerza maligna.

Sinners.webp

Hamnet

La película adapta una novela muy popular (de Maggie O’Farrell), y cuenta con la ganadora del Oscar Chloé Zhao en su dirección. Esta protagonizada por dos jóvenes actores populares Jessie Buckley y Paul Mescal para los papeles principales.

Ambientada en 1596, Hamnet examina la muerte del hijo de 11 años de William Shakespeare y los acontecimientos que llevaron al Bardo a escribir su obra Hamlet. La película ganó el Premio del Público de Toronto, que suele ser un indicador del éxito en los Oscar.

Hamnet pelicula

Bugonia

Emma Stone interpreta a una poderosa directora ejecutiva que es secuestrada por dos teóricos de la conspiración que creen que es una extraterrestre. Pero hay mucho más de lo que parece a simple vista, como cabría esperar, de una película del director de Poor Things (Pobres criaturas) y The Favourite (La favorita), Yorgos Lanthimos.

Mientras que Stone ganó dos veces el premio a la mejor actriz en la última década, su coprotagonista Jesse Plemons podría conseguir su primera nominación al premio al mejor actor por esta película.

Bugonia

Anemone

El tres veces ganador de Oscar Daniel Day-Lewis salió de su retiro para trabajar en la película dirigida por su hijo Ronan.

La película narra la historia de un exsoldado que se reencuentra con su hermano tras vivir aislado en el bosque durante 20 años.

anemone daniel day lewis

Otras películas destacadas son: The Smashing Machine, Sentimental Value, After the Hunt y Yek tasadef sadeh.