Disney+ incorpora a Hulu y despide a Star+: dónde seguir viendo las series de Star

A partir del 8 de octubre, Disney+ suma a Hulu a su plataforma y deja atrás a Star+. El por qué de la movida comercial y cómo seguir viendo las series de la plataforma que quedó afuera.

Disney+ se prepara para lanzar grandes cambios a su catálogo: le dice definitivamente adiós a la plataforma Star+ y suma las series de Hulu.

En pocos días se viene un sacudón en el streaming: Disney+ dejará atrás a Star+ para darle lugar a Hulu , que se convierte en la nueva marca de entretenimiento general dentro de la plataforma. El movimiento, que tendrá alcance mundial, genera preguntas entre los suscriptores sobre dónde seguir viendo las series que antes estaban bajo el sello de Star.

Star+ había llegado como un diferencial, con un catálogo que combinaba series icónicas, producciones originales y deportes en vivo. Sin embargo, Disney decidió apostar fuerte por Hulu , un nombre con más peso en el mercado estadounidense y que desde hace años viene acumulando un catálogo propio que ahora se integrará de manera más visible al ecosistema de Disney+.

El cambio se hará efectivo el 8 de octubre , y desde entonces, Star+ desaparecerá de la app en todos los mercados. Pero, atención: el contenido no se pierde. Producciones como The Bear, Los Simpson , Anatomía de Grey o Shgun seguirán disponibles , aunque bajo la etiqueta de Hulu. La idea es que la nueva marca absorba ese espacio y sume sus propios títulos, ofreciendo a los usuarios una grilla todavía más amplia.

Disney compró la participación que Comcast tenía en Hulu en 2025, lo que le dio el control absoluto de la marca. Con ese paso, la compañía entendió que mantener a Star+ como “marca puente” ya no tenía demasiado sentido .

Star+ había nacido en Latinoamérica en 2021 como complemento de Disney+, pero siempre fue percibido como una marca transitoria, pensada para contener un catálogo adulto y diverso hasta que se resolviera la situación de Hulu. Ahora, con la compra cerrada, la estrategia es clara: unificar todo bajo un paraguas más fuerte y reconocido.

El cambio también traerá modificaciones en la interfaz de la aplicación: una pantalla de inicio más limpia, recomendaciones personalizadas y accesos directos a las distintas marcas (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, ESPN y ahora Hulu). La compañía promete una experiencia más simple, aunque siempre queda la duda de si los usuarios realmente sentirán esa mejora o si se toparán con la confusión inicial de la transición.

DISNEY STREAMING.png

¿Disney + aumenta la tarifa de suscripción por Hulu?

El gran interrogante es el precio. En Estados Unidos, Disney+ ya aplicó aumentos recientes: la suscripción con anuncios pasó de 9,99 a 11,99 dólares mensuales y la versión sin publicidad subió de 15,99 a 18,99. El plan anual premium también se encareció en 30 dólares.

En Argentina y el resto de la región, sin embargo, no hay confirmación oficial de un ajuste de tarifas. Disney guarda silencio y evita comprometerse con una fecha. La experiencia muestra que los aumentos aplicados en el mercado estadounidense suelen trasladarse más tarde a otros países, pero todavía no hay certezas.