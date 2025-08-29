Una joya ricotera: llega un documental sobre la presentación de "Gulp" en Cemento







"El infierno está encantador", es el nuevo documental dirigido por Lisandro Carcavallo que revive el histórico show, presentó su primer tráiler.

Del director Lisandro Carcavallo.

En estos días se cumplieron cuarenta años de una noche que marcó para siempre la historia del rock argentino: la presentación en vivo de "Gulp!", el primer disco de estudio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en Cemento, el 23 de agosto de 1985.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El aniversario llegó con el lanzamiento del tráiler de El infierno está encantador, un nuevo documental dirigido por Lisandro Carcavallo que revive aquel histórico show.

Tráiler de El infierno está encantador Embed - EL INFIERNO ESTÁ ENCANTADOR Gulp. 1985 - Trailer

Carcavallo, responsable de Cemento, el documental (2017), adelantó a Rolling Stone que la película llegará a los cines entre fines de este año y comienzos de 2026. "Los Redondos inventaron una manera de ser público y de ser música. De ser leyenda. Este documento no retrata un recuerdo detenido en el tiempo, es el eco vivo de una pertenencia colectiva. Un canto que sigue atravesando generaciones”, señaló.

El proyecto incluye material inédito filmado aquella noche por Omar Chabán -dueño de Cemento-, con cámaras que registraban "editando en el momento", según relató la actriz y pareja de Chabán por aquella época Katja Alemann. Además de las imágenes de la presentación, el documental incorpora los testimonios de figuras cercanas a la banda como Tito Fargo, El Soldado, Gonzo Palacios, Claudia Puyó, Alfredo Rosso, Andrea Álvarez Mujica (Vera Land), Rocambole, Lalo Mir y Lito Vitale, entre otros.

Temas Documental

Música