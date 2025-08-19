Un documental sobre Ozzy Osbourne fue retirado de la programación de la BBC antes de su estreno a pedido de su familia







Titulado "Ozzy Osbourne: Coming Home", el documental se filmó durante los últimos tres años y pretendía ser un relato conmovedor e inspirador del último capítulo del legendario rockero.

El documental sobre Ozzy Osbourne posterga su fecha de estreno.

Un documental sobre Ozzy Osbourne que se emitiría en BBC One el lunes por la noche fue retirado de la programación de la emisora para respetar los deseos de su familia.

Aunque inicialmente no se dio ninguna razón para retirar el documento, un portavoz de la BBC dijo a BBC News el martes que fue a petición de la familia de Osbourne.

“Nuestra solidaridad con la familia Osbourne en estos momentos difíciles. Respetamos su deseo de esperar un poco más antes de emitir esta película tan especial”, declaró el portavoz. “La nueva fecha de transmisión se confirmará en breve”.

De qué trata el nuevo documental sobre Ozzy Osbourne Titulado Ozzy Osbourne: Coming Home, el documental se filmó durante los últimos tres años y pretendía ser un relato conmovedor e inspirador del último capítulo del legendario rockero, según BBC News. Producido por Expectation TV, el documental incluye entrevistas con Osbourne, su esposa Sharon y sus hijos Jack y Kelly, y también detalla su regreso al Reino Unido.

“Esta película íntima sigue los últimos tres años de la vida de Ozzy Osbourne mientras él y Sharon planean regresar a casa después de 25 años en Los Ángeles y se preparan para el concierto de despedida definitivo”, indica la sinopsis oficial del documental.

Osbourne falleció el 22 de julio a los 76 años, tan solo 17 días después de su último concierto en su ciudad natal, Birmingham. Llamado "De vuelta al principio", el evento, que duró todo el día, incluyó actuaciones de Osbourne y Black Sabbath, así como tributos de Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Pantera, Alice in Chains y otros. Debido a sus lesiones de columna previas y a la enfermedad de Parkinson, Osbourne permaneció sentado durante el evento, pero por lo demás parecía gozar de buena salud. Posteriormente se reveló que la causa de su muerte fue un infarto.