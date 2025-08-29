Liam Payne cumpliría 32 años: su trágica muerte y los mensajes que su novia afirma que le envía del más allá

El recuerdo de la novia de Liam Payne en el día de su cumpleaños y una herida que no sana: Kate asegura que el cantante que murió en octubre del año pasado se comunica con ella.

El cantante británico que perteneció a la banda One Direction, Liam Payne , cumpliría hoy sus 32 años. El artista que fue uno de los símbolos admirados por muchos seguidores de la banda falleció en Argentina en octubre del año pasado.

Murió luego de caer de un tercer piso de un hotel de Palermo , Buenos Aires, lugar en el que se encontraba para ser telonero de un show de Niall Horan , también ex miembro de 1D. Después se conoció que, antes de caer del balcón en el que estaba, las autoridades del hospedaje habían llamado a emergencias porque había roto varios elementos de su habitación y estaba fuera de control.

Cuando la banda entró en turbulencia previo a desarmarse, Liam recurrió al alcohol. Los últimos años del cantante padeció problemas de salud y en 2023 fue internado más de una vez por problemas renales. Incluso llegó a pasar un tiempo en rehabilitación . " Me convertí en alguien a quien ya no reconocía . Y estoy seguro de que ustedes tampoco", había explicado en un video que publicó en su cuenta de YouTube en aquel momento.

La muerte de Liam Payne fue caratulada como " muerte dudosa ". Se había dicho que en principio estaba destruyendo su habitación cuando cayó del balcón, pero la situación no fue esclarecida, al menos, no públicamente.

También se dijo que había estado con dos mujeres a las que no les pagó el dinero que exigían y se fueron del lugar. Sin embargo, ese es un detalle que tendrían que haber confirmado las cámaras de seguridad del hotel.

Liam Payne (1).jpg Si bien no trascendieron más detalles sobre la investigación, en aquel momento se filtraron imágenes del estado en el que estaba la habitación del hotel en el que se hospedaba.

Supuestamente, el día de la muerte de Payne hubo un incidente en el hall del hotel y el cantante debía dejar su habitación, pero según relató una testigo, el cantante se presentó en el vestíbulo y tenía signos claros de estar bajo la influencia de alguna sustancia como drogas.

La novia de Liam Payne asegura que le envía mensajes desde el cielo

La muerte de Liam Payne conmovió al mundo entero, y fue un golpe inesperado para su familia y para Kate Cassidy, pareja del cantante. Ella había estado con él en Buenos Aires, pero había regresado a Estados Unidos días antes de su muerte. En el día del cumpleaños de la estrella pop, Cassidy compartió un reel en su cuenta de Instagram con videos para recordar a su amado y puso en el pie del video: "Un día especial para el alma más especial. Te extraño tanto. Feliz cumpleaños Liam. Ojalá pudiéramos celebrarlo juntos. Supongo que en la próxima vida".

liam-payne-y-kate-cassidy.webp Kate Cassidy había viajado con Liam a la Argentina. Días previos a su muerte, había regresado a Estados Unidos.

Hace algunos días había compartido otro reel en su cuenta en el que afirmaba recibir señales desde el cielo. "Las señales son tan reales", escribió junto al video en el que decía: "Estaba hablando acerca de mi ángel, miré hacia arriba y vi esto" y la frase "mírame proteger tu corazón" estaba escrita en una pared. Rápidamente la publicación se hizo viral y los comentarios de sus seguidores la apoyaban. "Él siempre está contigo dándote amor" y "Liam te ama siempre" fueron algunos de los mensajes que recibió.