La actriz Juana Repetto dio una noticia más que sorpresiva: está esperando a su tercer hijo. La joven compartió la novedad mediante un reel en su cuenta de Instagram lo cual llamó la atención, a unos meses de su separación con el surfista Sebastián Graviotto.
Juana Repetto anunció que está embarazada por tercera vez
La actriz sorprendió con la noticia, a solo unos meses de haberse separado de Sebastián Graviotto. Lo anunció de una forma humorística.
-
Tras la polémica, Adorni desmintió que la TV Pública no vaya a transmitir el Mundial 2026
-
Bomba en la TV: cuál será el futuro de Santiago del Moro, ¿seguirá en Telefe?
Con un toque de humor, la influencer compartió un irónico video en el que comparó su situación actual con lo que viven otras mujeres recién separadas.
El clip muestra primero a un grupo de mujeres bailando con botellas de champagne en la mano. A la par, Juana aparece en diferentes momentos haciéndose el test definitivo que se hizo y que confirmó que espera un bebé.
Juana Repetto está embarazada por tercera vez
“Otras mujeres recientemente separadas; yo recientemente separada”, escribió en el video que compartió. La parte final del clip la musicalizó con una canción de cuna.
“Les acabo de tirar una bomba en Instagram que no se esperan para nada. Caídas del bocho van a estar todas. A otro nivel. Me lo tenía guardadísimo. Las preguntas que se me hacen”, expresó la instagrammer en una historia posterior al reel que subió.
Es la tercera vez que Juana Repetto está embarazada. La influencer tiene dos hijos, Toribio y Belisario.
Juana Repetto se separó de Sebastián Graviotto luego de cinco años de matrimonio
Tras casarse en el 2020, y con un hijo en común de por medio, la actriz Juana Repetto se separó de su marido Sebastián Graviotto en abril de este año. La pareja venía enfrentando varias crisis que terminaron en la ruptura.
Desde hace un mes y medio que ya no comparten convivencia y surgen varios interrogantes sobre las razones que llevaron a este desenlace. Entre ellas, aparece la vida profesional de Graviotto, que es instructor de esquí.
- Temas
- Televisión
Dejá tu comentario