Pablo Alborán presentó "Vámonos de aquí", un nuevo adelanto de su próximo disco

Este tema se une a los anteriores singles, ‘Clickbait’ y ‘KM0’, en representación de todo lo que está por venir en esta nueva etapa.

Pablo Alborán publica su nuevo single; 'Vámonos de aquí'. Se trata de una canción llena de energía y con un sonido muy potente que nos hace conectar con el tema tras la primera escucha.

El artista ha querido reflejar ese sentimiento de liberación que aparece después de poner punto y final a una relación entre dos personas que estaba destinada al fracaso. Además, este sencillo cuenta con la colaboración de la brasileña Indiara Sfair a la armónica, aportando un sonido envolvente a la canción. ‘Vámonos de aquí’, que ha sido compuesto, producido y arreglado por el propio Pablo, supone un nuevo adelanto de lo que será su próximo disco, ‘KM0’.

“Lo dimos todo y más por eso no hay nada de lo que arrepentirse, ya que se intentó de todas las formas posibles. No hay dramas, la vida sigue y lo mejor está por llegar”- Pablo sobre ‘Vámonos de aquí’.

Este tema se une a los anteriores singles, ‘Clickbait’ y ‘KM0’, en representación de todo lo que está por venir en esta nueva etapa. Un álbum lleno de diferentes estilos musicales que saldrá a la luz a finales de 2025. Además, el nuevo repertorio promete ser una recapitulación de canciones que mantienen la esencia de siempre, pero en la que descubriremos un nuevo Pablo que ha jugado con la música y experimentado con sonidos nuevos.

Nueva era de Pablo Alborán Acompañado del lanzamiento del disco, el artista anunció su gira mundial. Un tour que, además de las principales ciudades de España, visitará varios países de América y Europa durante el 2026/2027.Para deleite de sus fans, muy pronto habrá novedades sobre las fechas y venta de entradas.

