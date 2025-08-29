Michael Jackson cumpliría 67 años: 5 hitos en la carrera del "Rey del pop"

A 16 años desde su muerte, y a pesar de la polémicas que también fueron parte de su vida, su música nunca ha dejado de sonar.

Michael Jackson nació un 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, fue el octavo de los diez hijos de la familia Jackson. En el seno de su familia la música siempre estuvo presente así como la violencia de parte de su padre Joe.

Michael se inició en la música a los 8 años, con el grupo familiar "The Jackson Five" donde cantaba junto a sus hermanos. Allí rápidamente se destacó como bailarín y cantante. En 1969 firmaron para el mítico sello musical Motown .

La revista Rolling Stone describió al joven Michael como un “prodigio” con “abrumadores dones musicales” que rápidamente surgía como la principal atracción. El grupo marcó un récord en las listas cuando sus primeros cuatro sencillos “I Want You Back” (1969), “ABC” (1970), “The Love You Save” (1970) y “I'll Be There” (1970) llegaron al número uno en el Billboard Hot 100 .

A partir del año 1972, Michael Jackson iniciaría su carrera solista ligado a Motown a la par de la del grupo. Posteriormente y mediante un traslado a Epic Records y con el ingresó de su hermano menor Randy, y la partida Jermaine pasarían a llamarse "The Jacksons" .

A finales de la década comenzaría a trabajar con el productor Quincy Jones y a partir de allí todo seria historia conocida: Off The Wall , Thriller , Bad , las giras mundiales y las polémicas alrededor de su persona (incluidas varias denuncias por abuso de menores) serían parte de su vida hasta el final de sus días, cuando la muerte lo encontró preparándose para volver a los escenarios en junio de 2009.

image.png Jackson en la época de "Off The Wall".

A continuación 5 momentos en que Michael Jackson cambió el mundo de la música:

Derribando barreras raciales: el éxito de Michael Jackson

Después de que "Thriller", su sexto disco solista fuera un gran éxito en 1982, Jackson se ganó el mote de el "Rey del pop". El cantante recibió elogios de toda la comunidad afroamericana por haber roto las barreras raciales en la industria de la música. Fue el primer cantante afroamericano en haber aparecido en MTV.

Fue considerado la primera estrella negra que atrajo a un público de todos los orígenes, marcando el inicio de una nueva era para los futuros artistas afroamericanos. Hoy, artistas como Usher, Kanye West y The Weeknd, entre otros, aseguraron que el fallecido cantante fue una gran influencia para sus carreras.

Los récords de Thriller

Sin lugar a dudas Thiller marcó un antes y un después en la industria de la música, es el disco que como ya se dijo lo consagró pero el valor musical fue acompañado por una serie de récords que valen la pena mencionar:

Fue el primer álbum de la historia en llegar al número 1 de las listas de éxitos de Estados Unidos y Reino Unido simultáneamente

A partir de este disco fue el artista masculino más joven en vender 10 millones de copias de un solo álbum en Estados Unidos,

Tuvo el mayor número de premios y nominaciones conseguidas por un grupo o artista en un solo año: más de 50

Fue el primero y único álbum de la historia que ha comenzado y terminado el año siendo el número 1 de las listas Billboard.

Marcó una nueva forma de hacer videoclips musicales

A pocas personas se les hubiese ocurrido sentarse a ver un video musical de 14 minutos eso fue hasta 1983, cuando se estrenó el de Thriller. El video (dirigido por John Landis), en el que Jackson baila con zombis y aparece disfrazado de hombre lobo, rompió los moldes en materia de duración y efectos especiales. La canción revolucionó el concepto de video musical y sus icónicos pasos de baile todavía son populares e imitados.

La revista Rolling Stone escribió que Thriller fue el evento musical televisivo más importante desde que The Beatles aparecieron en el show de Ed Sullivan.

Jackson usó sus videos como una expresión de arte y no temió invertir grandes sumas de dinero para producirlos. El valor del video fue de 800.000 dólares (equivalentes a 2.106.344,26 dólares del año 2020), un récord que se mantuvo hasta 1995 cuando fue superado por el de la canción Scream, también de Michael Jackson. Es también considerado como el vídeo más importante de la cultura pop, además de ser el videoclip visto por más gente (más de 950 millones de personas) hasta el momento.

image.png El baile fue otro de las artes que redefinió Jackson.

Michael Jackson y una redefinición del baile

Pensar en Jackson y el baile es pensar en el famoso paso de bailer "Moonwalk".El 16 de mayo de 1983 la NBC emitió el Motown 25: Yesterday, Today, Forever (transmitido en el vigésimo quinto aniversario de Motown), donde Michael Jackson marcó el comienzo de la popularización del paso de baile, durante su performance de Billie jean.

Desde el estreno del sexto álbum de Michael Jackson, Thriller hasta el presente, sus fans se hacen llamar "moonwalkers", la autobiografía de Michael se titula "Moonwalk" y su película "Moonwalker" son todas referencias al baile popularizado por el cantante.

Durante un entrevista con Oprah Winfrey en 1993, Michael declaró de dónde provenía el paso de baile: "Bueno, el 'Moonwalk' provino de estos hermosos niños, los niños negros que viven en los guetos, ya sabes, las ciudades del interior, que son brillantes, que tienen ese talento natural para bailar cualquiera e estos de estos nuevos bailes 'the running man', cualquiera de estos bailes. Ellos vienen con estos bailes, todo lo que hice fue mejorar el paso.

Sus shows en vivo y las "mega giras"

El rey del pop era famoso por irradiar energía y transmitir la sensación de disfrutar la vida en el escenario. Sus tours Bad World Tour (1987-89), Dangerous World Tour (1992-93) y HIStory World Tour (1996-97) recorrieron el mundo y generaron millones en ingresos.

Uno de los puntos culmines de sus shows en vivo fue el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XXVII se llevó a cabo el 31 de enero de 1993 en el Rose Bowl, ubicado en la ciudad de Pasadena, California. En el espectáculo interpretó varios de sus éxitos como Billie Jean y Black or White, así como We Are the World y Heal the World acompañado de un coro de 3500 niños locales. El espectáculo resultó ser todo un éxito y marcó la primera vez en su historia que el medio tiempo del Super Bowl fue más visto que el partido en cuestión.

De acuerdo a estimaciones el This Is It Tour, cancelado antes de empezar debido al fallecimiento de Michael Jackson le hubiese generado ganancias extraordinarias.