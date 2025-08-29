Concurso de Hotelería Sustentable: conoce quienes fueron los ganadores

Durante la segunda jornada de esta reconocida exposición, se llevó a cabo la instancia final de la 12ª edición del certamen. Entre los ganadores se encuentra un hotel argentino.

Se celebró la Gran Final del Concurso de Hotelería Sustentable , el cual reafirmó su lugar como uno de los momentos más esperados del evento que dio lugar en el marco de HOTELGA , el principal encuentro anual de la hotelería y la gastronomía.

Durante la segunda jornada de esta reconocida exposición, se llevó a cabo la instancia final de la 12ª edición del certamen , organizado por Hoteles más Verdes con el respaldo de la A sociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) , la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY) , la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU) y Hoteleros de Chile , agrupación gremial.

El concurso volvió a destacar a aquellos alojamientos turísticos que implementan prácticas sustentables , así como a las ideas más creativas e innovadoras, muchas de ellas desarrolladas por estudiantes universitarios y terciarios vinculados al turismo, que buscan integrar la sostenibilidad en cada eslabón de la cadena de valor hotelera de la región.

Este concurso tiene como objetivo reconocer y promover las prácticas y modelos de gestión más destacados que fomenten un equilibrio entre la actividad turística, la protección del medioambiente, el impulso a la economía local y el desarrollo del destino, así como la inclusión y la diversidad sociocultural en el ámbito hotelero. En esta ocasión los premiados fueron :

En la categoría “Acciones que crean historias” el triunfo fue para el alojamiento argentino “Gracias, mi tierra roja” de Loi Suites Iguazú, Puerto Iguazú, Misiones.

Por otro lado, en la categoría “Ideas Innovadoras” el ganador fue el hotel de Paraguay La Cocina Raíz como motor de transformación en hoteles sustentables” de la Universidad Americana / Nanis Mitjans.

Este año el jurado estuvo conformado por expertos en la materia:

Karina Fortete – directora de la División Turismo de la Intendencia de Montevideo.

Camila Maquieira – referente técnico del Ministerio de Turismo de Uruguay.

Marcelo Bisignani – delegado regional y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT)

Francisca Herrera Neumann – directora de Hoteleros de Chile A. G.

Juan Carlos Danieri Benítez – Tesorero y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AHIPY).

Flavia Lavecchia – directiva de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU).

Jorge Moller – director para LATAM del Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC).

Adriana Pizzi – gerente de Membresía para el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC).

Sergio González – director de carrera de la Lic. de Hotelería y Gastronomía de la Universidad de Belgrano.

Es importante destacar que el Concurso Hoteles más Verdes no sería posible sin el apoyo de los sponsors Springwall, especialistas en descanso, y Harus, soluciones para hospitalidad, así como a Eco 360 by SecondSkin, que acompañó especialmente la categoría Acciones Que Crean Historia.

Además, más allá de la competencia, el certamen representa un llamado a la acción colectiva: una oportunidad para que las personas se involucren activamente como ciudadanos, como profesionales del sector y como viajeros conscientes. De esta manera, cada voto es una manera de impulsar el cambio y de respaldar un modelo de turismo más responsable, inclusivo y sostenible.