"En el barro" lidera el Top 10 Global semanal de series en Netflix y confirma su segunda temporada

La primera temporada de En el barro amplía el universo narrativo de El Marginal, aportando una mirada inédita sobre el sistema carcelario.

En el barro amplia el universo de El marginal.

En el barro, la nueva producción argentina de Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios, ya se encuentra disponible en el servicio. Con un elenco encabezado por Ana Garibaldi y Valentina Zenere, la serie se adentra en el mundo penitenciario femenino desde una perspectiva original, enfocándose en los vínculos, las tensiones y desafíos que atraviesan las mujeres privadas de libertad.

Desde su estreno el pasado jueves 14 de agosto, En el barro ingresó al Top 10 global semanal de Netflix en el puesto #1 de series de habla no inglesa, con 5.6 millones de visualizaciones en todo el mundo. A su vez, se ubicó en el Top 10 semanal en 41 países, incluyendo Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, México, España, Alemania, Italia, Suiza y Portugal, entre otros.

La primera temporada de En el barro amplía el universo narrativo de El Marginal, aportando una mirada inédita sobre el sistema carcelario. Tras su gran recibimiento internacional, Netflix confirmó que la historia continuará próximamente con una segunda temporada.

De qué trata En el barro Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre. En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en “Las embarradas”.

En el barro _ Tráiler oficial _ Netflix Elenco principal: Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas.

Elenco secundario: Camila Peralta, Erika de Sautu Riestra, Martin Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca, Alejandra “Locomotora” Oliveras y Tatu Glikman. Con las actuaciones especiales de: Maite Lanata, Michel Noher, Andrea Bonelli, Juan Gil Navarro, Justina Bustos y Juana Molina. Actores invitados: Cecilia Rossetto y Gerardo Romano. Con la presentación de: María Becerra. Y la participación especial de: Juan Minujín.

