Si te gustó Harta, no te la podés perder: la nueva serie de Netflix que está entre las más vistas

Uno de los formatos que más está llamando la atención del público en las plataformas de streaming como Netflix, sin dudas, son las mini series. Este tipo de contenidos cortos invitan a una visualización intensa y no dan una sensación de abrumar al espectador con historias largas.
En este sentido, Netflix estrenó recientemente un thriller psicológico que tiene sólo 6 capítulos y está causando furor entre los espectadores, se llama "Marcada" y es de origen sudafricano. Además de su contexto de misterio, también ofrece un gran drama y acción.
De qué trata Marcada, la serie que arrasa en Netflix
Está ambientada en Johannesburgo y comienza con Babalwa Godongwana, una ex policía que ahora trabaja como agente de seguridad en una empresa de transporte de dinero. Los problemas empiezan cuando su hija enferma de gravedad y su tratamiento requiere una fortuna que, lamentablemente, no tiene.
Entre la espada y la pared, decide colaborar con un delincuente y su compañero en el asalto a un camión blindado. En principio el plan parece accesible y una buena idea, pero en la ejecución aparecen una serie de complicaciones que ponen en peligro su vida y la de su hija.
Netflix: tráiler de Marcada
Netflix: elenco de Marcada
- Lerato Mvelase (Babalwa Godongwana)
- Sphamandla Dhludhu (Zweli Ncube)
- Jabulani Mthembu (Razor Gumede)
- Bonko Khoza (Lungile Godongwana)
- Natasha Thahane (Nelisa Kunene)
- Desmond Dube (Zechariah Kunene)
- S'Dumo Mtshali (Tebza Nyembezi)
- Gaisang Noge (Ntsiki Nxumalo)
- Leroy Gopal (Tatenda Ngezi)
