"Emily en París": Netflix reveló la fecha de estreno de la temporada cinco y compartió las primeras imágenes

La serie protagonizada por Lily Collins reveló una nueva locación para esta temporada.

Vuelve la serie creada por Darren Star.

Netflix anunció las primeras imágenes de la quinta temporada de Emily en Paris y reveló una nueva locación esta temporada. Emily continuará sus vacaciones italianas viviendo la dolce vita en Venecia. Los 10 episodios se estrenarán el 18 de diciembre en Netflix.

El creador Darren Star le dijo a Tudum.com: “Esta temporada es una historia de dos ciudades. Roma y París. Entre ambas, Emily lleva el amor y la vida al siguiente nivel.”

Todo lo que se sabe de la temporada cinco de Emily en París Todos los episodios de Emily en Paris Temporada 5 se estrenarán el 18 de diciembre de 2025.

Sinopsis: Ahora al frente de Agence Grateau Roma, Emily enfrenta desafíos profesionales y románticos mientras se adapta a la vida en una nueva ciudad. Pero justo cuando todo parece estar en su lugar, una idea laboral sale mal y las consecuencias se traducen en una desilusión amorosa y tropiezos en su carrera. En busca de estabilidad, Emily se apoya en su estilo de vida francés, hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas. Al afrontar los conflictos con honestidad, Emily fortalece sus vínculos, gana claridad y se muestra lista para abrazar nuevas posibilidades.

Emily en París temporada 5 Elenco: Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) y Michèle Laroque (Yvette)

La temporada cinco de Emily en París llega a Netflix el 18 de diciembre.

