Una película de Marvel se retrasa por la huelga de guionistas

La fecha de estreno actual era para el 6 de septiembre de 2024. Se desconoce si Disney planea sostener esa fecha o deberán moverla otra vez.

Actualmente, Marvel está filmando Capitán América: Nuevo Orden Mundial, las series Agatha: Coven of Chaos y Wonder Man. Se espera que este mes empiece el rodaje de Deadpool 3 y en junio el de Thunderbolts que no se retrasaría. La nueva película de los 4 Fantásticos está realizando uno de los castings más secretos de la industria y apunta a comenzar a filmarse en junio, si no se extendiera por más de seis meses la huelga.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) votó de forma unánime la primera huelga en 15 años, al fracasar las negociaciones con los representantes de los grandes estudios y compañías de cine y series.

"La supervivencia de la escritura como una profesión está en juego", expresó la WGA en un comunicado que detallaba: "De la mano del giro de la industria al streaming, los guionistas encontramos nuestro trabajo devaluado en todas sus instancias. Mientras las ganancias de las compañías siguen siendo altas y el gasto en contenido creció, los escritores nos quedamos atrás".